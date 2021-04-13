Росія перекинула до своїх західних кордонів дві армії та три з'єднання повітряно-десантних військ. У російському міноборони кажуть, переміщення відбулось під час контрольної перевірки військ та у відповідь на начебто загрозу з боку Північноатлантичного Альянсу.

Про це повідомив міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час наради у Північноморську. Війська, переконує Шойгу, відправили у район виконання навчально-бойових завдань.

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Реагуючи на військову дільність Альянсу, що загрожує Росії, ми ухвалили відповідні заходи,

– сказав Шойгу.

Шойгу каже, що війська – у повній бойовій готовності

Міністр пригрозив, що війська у повній готовності і "здатні виконати завдання з забезпечення воєнної безпеки країни".

Зверніть увагу! За словами Шойгу, контрольну перевірку війська проходитимуть ще протягом 2 тижнів.

Коротко про російські війська біля українського кордону

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує свої війська до кордонів України.

Росіяни кажуть, що проводять військові навчання та перевірку бойової готовності.

За свідченнями Головного управління розвідки, такі заходи для цієї пори року не характерні.

За словами прессекретарки Володимира Зеленського Юлії Мендель, біля кордону України зібралось близько 40 тисяч військових.

Через напруження Україна ініціювала консультації з НАТО. Міністр закордонних справ України зустрівся з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.

Російські війська на українському кордоні / Інфографіка 24 каналу