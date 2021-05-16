Справа щодо Віктора Медведчука становить загрозу і для президента Росії Володимира Путіна та заступника голови його адміністрації Дмитра Козака. Тому Кремль зробить усе можливе задля "порятунку" лідера ОПЗЖ.

Как пояснил журналист Юрий Бутусов, дело в том, что Украина приняла закон о заочном осуждении. Итак, теперь Путин и заместитель главы его администрации Дмитрий Козак могут получить заочный приговор за агрессию и оккупацию Крыма. Ведь это стало основой обвинения против Медведчука.

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Согласно тексту подозрения, Медведчук совершил государственную измену и нанес ущерб Украине на 38000000000 гривен. Сделал он это благодаря преступном сговоре с Путиным и Козаком. Последний сейчас является куратором отношений с Украиной.

По словам Бутусова, после публикации таких прямых доказательств и общения Медведчука с Кремлем он и его окружение подпадают не под суд, а под немедленное задержание как российская агентура, пособники оккупантов во время боевых действий.

"И надо использовать Медведчука как обменный фонд, для обмена на украинских патриотов, которых по приказу Путина пытают в российских тюрьмах. Посмотрим, как дорого ценит Путин своего кума, и сможем ли мы наконец провести обмен" всех на всех ", который Кремль срывает все годы войны ", - добавил он.

Медведчук может убежать

В то же время журналист заметил: после угроз Путина недопустимо держать Медведчука под домашним арестом.

Россия сделает все возможное для его спасения. Не исключено, что организовывает побег и эвакуацию, как в свое время Януковичу. Медведчука следует держать под стражей,

- подытожил Бутусов.