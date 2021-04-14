У Центральному розвідувальному управлінні США не виключили, що Росія таки може вдатися до "обмеженого військового вторгнення" в Україну. Концентрація російських військ біля українського кордону викликає занепокоєння у Штатів.

До Це може бути методом залякування українців та сигналу для США. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс.

Важливо Росія може напасти на Україну зі сторони Криму, – Міноборони

До ймовірності наступу Росії мають серйозно ставитися не тільки США, але й союзники.

Це нарощування досягло тієї точки, коли може стати основою для обмеженого вторгнення,

– наголосив Бернс. Що каже глава ЦРУ про російське керівництво Бернс заявив, що, коли він був послом в Росії у 2005 – 2008 роках, чітко засвоїв, що "не можна недооцінювати російське керівництво". Саме тому влада США розуміє серйозність ситуації. За словами чиновника, президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним ясно заявив про серйозну стурбованість Штатів. Зверніть увагу! Розмова очільників держав відбулась 13 квітня. Байден закликав Росію знизити напруженість у відносинах з Україною. Крім того, американський президент запропонував особисто зустрітись з Путіним на нейтральній території.

Яка ситуація на кордоні: коротко