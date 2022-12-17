Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Увага Як Росія готується до масованих ракетних ударів: які чинники важливі

Так, це нова партія, але в порівнянні з початковим масованим використанням Shahed-136 вона явно менша. Але бачимо, що, наприклад, під час масованих терористичних ракетних ударів 16 грудня Shahed-136 не використовували,

– заявив представник розвідки.

Юсов уточнив, що Росія застосовувала "всі інші наявні засоби".

Водночас балістичних ракет від Ірану Росія ще не використала, але така ймовірність є.

