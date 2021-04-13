Росія підтвердила, що перекинула у Воронезьку область ракетні комплекси "Іскандер". Однак це зробили нібито для святкування підготовки до параду Перемоги.

У Міністерстві оборони Росії повідомили, що 4 ракетні комплекси доставили залізничним шляхом. Усе тому, що Воронеж – місто військової слави.

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"Іскандери" начебто мають стати родзинкою параду з нагоди 76-річчя перемоги у Другій світовій війні.

Вперше ракетні комплекси у Воронезькій області (неподалік від кордону з Україною) аналітики британського розвідувальної компанії Janes помітили ще наприкінці березня.

Зафіксовані "Іскандери" перебувають на озброєнні 119-ї ракетної бригади Центрального військового округу Росії.

Зверніть увагу! "Іскандери" – це ракетні комплекси, які розробили для знищення систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також об'єктів, які їх прикривають, на відстані до 500 кілометрів.

Тим часом міністр оборони Росії Сергій Шойгу відкрито говорить, що Росія перекинула до своїх західних кордонів війська.

Реагуючи на військову дільність Альянсу, що загрожує Росії, ми ухвалили відповідні заходи,

– сказав Шойгу.

Міністр оборони також наголосив: війська у повній готовності і "здатні виконати завдання з забезпечення воєнної безпеки країни".

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