Після так званих навчань у Чорному морі Росія залишила два великих десантних кораблі біля берегів тимчасово окупованого Криму.

Міністр оборони країни-агресора Шойгу заявив, що з 23 квітня російські війська починають повертатися в місця постійної дислокації.

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Він повідомив, що техніка та бойові судна повинні звершити передислокацію до 1 травня. За його словами, з тимчасово окупованого Криму полетіли також понад 50 літаків та вертольотів.

Окрім цього, 23 квітня міноборони Росії стверджувало, що понад 20 кораблів вже повернулися у пункти постійної дислокації. Однак 2 великих десантних судна все ж перебувають в акваторії Чорного моря.

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