Росія запропонувала проєкт про відновлення режиму тиші на Сході України. Але наразі вона відмовляється його підписувати.

Документ запропонував відновити в межах Тристоронньої контактної групи заступник очільника адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Про це повідомив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

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За його словами, в цьому проєкті містилися визначення заходів про вдосконалення механізму впливу на порушення режиму тиші.

Кравчук відзначив, що Україна детально розглянула цей документ, проблем зі змістом там не було. Попри це, виникли інші проблеми. Зокрема щодо суб'єктності тих людей, які виконуватимуть відповідні завдання:

досягнення всеосяжної тиші;

механізм впливу на порушення цієї тиші чи порушення припинення вогню.

Ми запропонували таку схему або таке формулювання: українська делегація, ТКГ і представники тимчасово окупованих територій зроблять заяву, в якій визначаються кроки щодо припинення вогню,

– зазначив Кравчук.

Першим кроком, як він зауважив, має бути негайне припинення вогню опівночі, наприклад, 29 квітня через Великодні свята.

Наступним кроком має стати всеосяжне припинення вогню на всій лінії зіткнення.

Відзначимо! На засіданні 28 квітня 2021 року ТКГ не змогла домовитись про тишу на Донбасі. Водночас Кравчук заявив, що все ж надіється на "великоднє перемир'я".

Відповідно до документа, кожна сторона повинна була дотримуватись своїх завдань. Водночас Росія хотіла, щоб проєкт підписали лише Україна та ОРДЛО. Тому домовитись не вдалось.