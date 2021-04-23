Росія запропонувала США гарантії щодо невтручання в справи один одного
Москва хоче закріпити з Вашингтоном гарантії щодо невтручання у справи один одного. Таким чином росіяни сподіваються перезавантажити відносини у сфері інформаційних технологій і запобігти новим хакерським атакам.
Источник:24 канал
Таку ідеї висловили у МЗС Росії. Російські дипломати також запропонували відновити профільні канали діалогу щодо кібербезпеки між Вашингтоном та Москвою.
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Росія пропонує США підписати угоду
Росія пропонує укласти угоду, завдяки якій би запобігали інцидентам в інформаційному просторі.
Суть російської ініціативи зводиться до прийняття комплексу практичних заходів щодо перезавантаження двосторонніх відносин в сфері використання інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ), що включають відновлення профільних діалогових форматів і каналів зв'язку,
– зазначили у МЗС Росії.
Санкції США пов'язані саме з кібератаками
Зазначимо, що санкції США проти Росії пов'язані саме з потужними хакерськими атаками. Наприклад, наприкінці минулого року "ламали" американські урядові установи для отримання розвідувальних даних. У Вашингтоні вважають, що це справа рук Росії.
У Москві, звісно, усе спростовують. У МЗС Росії кажуть, що закиди Вашингтона – безпідставні. Речник глави Кремля Володимира Путіна взагалі зазначив, що Росія ніколи не мала жодного стосунку до кіберзлочинів.
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Коротко про санкції, які ввели США проти Росії
- Президент США Джо Байден 15 квітня видав указ про введення нових санкцій проти Росії.
- На такий крок Штати пішли через втручання Росії у вибори президента США у 2020 році. Зокрема, мовиться про злам SolarWinds і спробу зірвати вибори президента.
- США вирішили вислати 10 представників російської дипломатичної місії у Вашингтоні. Загалом під санкціями опинилися 32 російських фізичних осіб і організацій.
- Росія з відповіддю не забарилась. Москва ввела санкції проти 6 чинних та колишніх високопоставлених чиновників зі СШ
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