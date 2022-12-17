Росія застосувала всі види озброєння, – Повітряні сили про масовану атаку 16 грудня

Російські військові 16 грудня завдали чергового масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. У Повітряних силах зауважили, що ворог використав усі види озброєння.

На цьому наголосив речник Повітряних сил Юрій Ігнат під час телемарафону. Він зауважив, що зазвичай окупанти запускають під час таких масованих атак ще й дрони-камікадзе. Але цього разу обійшлося без них.

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Запустили різні типи ракет

Учора було застосовано фактично все. Є різні ракети і різних типів наземного, повітряного та морського базування, які й були застосовані. Окрім "Шахідів", вони були запущені напередодні,

– наголосив Ігнат.

Водночас він пояснив, для чого окупанти могли напередодні здійснювати масовану атаку іранськими дронами-камікадзе. Це росіяни могли зробити, щоб дізнатися, де саме розташовані зенітні ракетні комплекси.

Адже ворог випустив "Шахіди" вночі не просто так. Це він зробив саме для того, щоб ми мали можливість їх збивати лише тими системами, які використовуємо для захисту і від ракетних ударів. Таким чином окупанти вивчають їхнє місце розташування, а також "роблять корективи для ракетних атак".

Чим відрізнялася ця атака від попередніх

Раніше Ігнат зауважив, що під час цієї масованої атаки ворог зробив кілька неприємних сюрпризів. Але, на щастя, нашій ППО вдалося впоратися з поставленим перед нею завданням.

Нагадаємо, що для цієї ракетної атаки окупанти використали стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які вони здійняли у небо над Каспійським морем і аеродромом "Енгельс". Зауважимо, що останній використали вперше як район пуску ракет по Україні. Нашу державу атакували:

ракетами типу "Калібр";

Х-22;

Х-31;

Х-59;

Х-101;

Х-555;

а також С-300, якими били по прифронтових зонах.

Яка тактика ракетних ударів

На це питання Ігнат також відповів. Він зауважив, що ворог вивчає все перед початком нового ракетного удару. Російські військові отримують дані від космічної розвідки, наземної, а також агентури. Крім того, вивчаються відомості з соціальних мереж і пабліків. Це дозволяє прокладати маршрути.

Росіяни діють вкрай підступно. Вони можуть запускати ракети з будь-яких напрямків. Усе це лиш впливає на те, наскільки швидко вони долетять. Важливіше те, кудою вони залітають в Україну. Наприклад, через територію Білорусі чи тієї ж Молдови, як ми вже спостерігали кілька разів.

У такому випадку ракети залітають у повітряний простір нашої держави зненацька. Відразу ж вони летять по руслу Дніпра, щоб долетіти до заданої цілі. Зауважимо, що на Київщину саме таким чином і направили ракети росіяни.