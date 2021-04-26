Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков зустрівся з тимчасовим повіреним у справах Сполучених Штатів Америки Бартлом Горманом. Під час зустрічі обговорювали низку актуальних питань у двосторонніх відносинах.

Зокрема Горману вручили ноту. Вона стосувалась зміни чинного порядку поїздок по території Росії американських дипломатів. Варто прочитати Росія формує список "недружніх країн", у ньому вже є США Росія вжила заходів проти дипломатів США Зокрема Росія змінила порядок поїздок для співробітників посольства і консульських установ США. Американську сторону проінформували, що найближчим часом очікують і на подальші рішення. Їх своєчасно повідомлять посольству Штатів. Нагадаємо! Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва формує список "недружніх країн". За її словами, там точно буде США. Дипломатичні скандали з Росією: що відомо У квітні стало відомо, що США висилають 10 російських дипломатів у Вашингтоні через співпрацю зі спецслужбами.

Москва відреагувала на такий вчинок. Тому заборонила в'їзд 6 високопоставленим чиновникам США.

У МЗС Росії 23 квітня оголосили, що висилають ще 5 польських дипломатів.

Російських дипломатів вислали такі країни як Чехія, Україна, Словаччина, а також країни Балтії.