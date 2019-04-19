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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Алексей Чибисов

      Росія готується роздавати паспорти на Донбасі: до чого тут вибори президента в Україні?

      336
      Чи будуть жителям окупованих територій роздавати російські паспорти?
      Чи будуть жителям окупованих територій роздавати російські паспорти? / Уніан

      Схоже, плани Путіна дотиснути Україну в будь-який спосіб можуть втілитися у життя найближчим часом. І зараз ми бачимо, як окупанти розробляють стратегію на всі можливі варіанти президентських виборів.

      В арсеналі Кремля чимало зброї: політичний шантаж, економічний тиск та безпосередньо військові можливості РФ із її найманцями та кадровиками, які їдуть "у відпустку" зі своїм танком.

      Читайте також: Що зміниться на Донбасі після президентських виборів?

      Але якщо з останніми варіантами все вже підготовлено та налагоджено, а на політичному поприщі постійно з'являються нові важелі тиску на Україну. Зокрема, звичайну ідею кинути кістку голодним мешканцям "ДНР" та "ЛНР" у вигляді роздачі паспортів планують переформатувати. І використати цю можливість можуть для шантажу Києва, якщо там зміниться влада.

      Націлені росіяни саме на Володимира Зеленського, який, якщо навіть дуже захоче казати про мир та союз із Росією, робити це привселюдно ніяк не зможе. А в тому випадку, якщо він буде націлений не на капітуляцію, Кремль й готує йому політичну пастку. У вигляді масової роздачі тисячам людей російських паспортів, які, безумовно, можуть бути визнані у разі підписання якихось угод про мир між "ДНР", "ЛНР" та Києвом. Точно так же Путін може і по-справжньому вивести свої підрозділи з Донбасу, але залишити там "нових" людей – бойовиків із паспортами, виписаними на нові імена та прізвища, яких навіть ідентифікувати буде неможливо, не те що відрізнити від тих, хто до війни мав український паспорт.

      Може спрацювати це й з іншого боку: якщо, наприклад, на переговорах хтось пропонуватиме неприйнятні для Путіна пропозиції. Він може натякнути, що зараз визнає всіх на Донбасі "громадянами РФ", а потім вбити хоча б кількох, та оголосити війну Україні через те, що "Київ позбавив життя росіян".

      І всі санкції чи що там ще з боку Заходу у цьому випадку Путіна можуть взагалі не турбувати, оскільки після виборів буде політичний хаос із відкрито із відокремленою від президента Верховною Радою. І поки команда гаранта зуміє досягти хоч якогось консенсусу із нардепами чи привести до парламенту своїх людей, доки будуть налагоджені адекватні зв'язки із міжнародними партнерами України, щоб вести діалог із антипутинською коаліцією, вибивати санкції та озброєння, може пройти стільки часу, що росіянам вистачить змоги дійти казна куди.

      В принципі, цей же план щодо розв'язання війни цілком можуть впровадити і якщо діючого президента переоберуть на другий термін, хоча й з великим ризиком для Кремля. Але рейтинги кандидатів свідчать про те, що Порошенко на посаді не залишиться.єє

      Читайте також: Гра у "вибори": навіщо у "республіках" обирають "молодіжні парламенти"

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      Автор: Алексей Чибисов
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Публикации Война на Донбассе Новости России
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