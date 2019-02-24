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      Росія не зможе приховати свої військові дій за кордоном, – The New York Times

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      Російські військові "підставляли" себе через смартфони
      Російські військові "підставляли" себе через смартфони / СеверПост

      У Росії хочуть ухвалити закон про заборону воєнним використовувати смартфони. Таким чином, Кремль хоче приховати свою участь у бойових діях за кордоном.

      "Цього тижня російські законодавці проголосували за те, щоб заборонити воєнним країни використовувати смартфони або записуючі пристрої. А також публікувати в інтернеті все, що стосується їхньої служби. Це сталося після того, як журналісти використали цифрові сліди солдат, щоб викрити дії, які Кремль хотів лишити в таємниці", – пише оглядач The New York Times Іван Нечепуренко в статті "Росія проголосувала за заборону використання смартфонів у військах з метою приховати цифрові сліди".

      Читайте також: Розвідка США: Росія намагалась одурити весь світ, – The Daily Beast

      Фотографії, відео і пости в соцмережах російських військовослужбовців за останні роки спростовували твердження уряду, що його війська не ведуть війну на сході України, і йшли врозріз з офіційною лінією Росії, згідно з якою роль країни в сирійській громадянській війні обмежена, – пише автор публікації.

      Видання зазначає, що законопроект, який прийняла нижня палата російського парламенту, затвердить і верхня. "Військовим, які порушують цю заборону, загрожують дисциплінарні заходи та можлива відставка", – йдеться в публікації.

      Газета вказує на повідомлення в соцмережах, зроблені російськими солдатами в 2014 році, – вони повернулися з України та обговорювали втрати у своїх рядах. Також видання згадує розслідування групи Belligcat, яка за допомогою опублікованих у мережі фотографій відстежила "ввезення в Україну зенітного ракетного комплексу Бук, що знищив літак" – Боїнг 777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Крім того, завдяки соцмережам "західні слідчі виявили дислокацію російських військ в Сирії в 2015 році за кілька тижнів до офіційного оголошення Кремля".

      Руслан Левієв, голова Conflict Intelligence Team (ця организація, яка провела багато розслідувань дій Кремля за межами російських кордонів – Прим. ред.) каже, що одна з причин нового закону – побоювання з приводу нових санкцій щодо Росії, – пише The New York Times.

      "Російська влада вважає, що багато таких розслідувань стали однією з причин введення і розширення антиросійських санкцій", – заявив Левієв. Він також був у команді, яка заявила про розкриття справжніх імен двох російських агентів, яких британська влада звинувачує в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля в Солсбері в Англії минулого року.

      Спроби Кремля приховати свої військові дії за кордоном можуть закінчитися провалом, вважає Левієв.

      Неможливо контролювати таку велику кількість людей, частина з яких має акаунти в соціальних мережах під псевдонімами, – говорить він. – Завдяки розвитку цифрового суспільства ми все більше і більше залишаємо слідів онлайн. Знайти їх не так складно.

      Читайте також: Якщо Росія почне переговори про збитий "Боїнг", це матиме для неї серйозні наслідки, – Les Echos

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      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Новости России Публикации
      Источник: 24 Канал
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