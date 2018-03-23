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Дмитро Снєгирьов

Росія перетворила Донбас на випробувальний полігон для свого найновішого озброєння

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Росія тестує нову техніку на окупованій території
Росія тестує нову техніку на окупованій території / Голос народу

Росія випробовує на Донбасі свою новітню зброю і тактику, застосовуючи техніку для створення радіоелектронних перешкод для зв'язку. Бойовики активно використовують проти ЗСУ засоби радіотехнічної розвідки (РТР) та радіоелектронної боротьби (РЕБ).

За інформацією аналітичного відділу ГІ "Права Справа", на території окупованих районів Луганської області йде випробування новітньої розробки російського ВПК РЕБ "Інфауна". Комплекс радіорозвідки (РЕБ) і радіоелектронного придушення "Інфауна" створений для захисту будь-яких видів військової техніки та особового складу від мінно-вибухових пристроїв з радіовзривачем, виявлення і придушення засобів оптичного і радіозв'язку.

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Відмінною особливістю комплексу є застосування новітніх рішень в частині широкодіапазонної, високошвидкісної радіорозвідки і засобів, що забезпечують підвищений радіус захисту від радіокерованих мінно-вибухових пристроїв.

Нещодавно в ефірі телеканалу "112 Україна" була оприлюднена інформація аналітичного відділу ГІ "Права Справа" про тестування комплексу в умовах реальних бойових дій на Сході України.

Варто зазначити, що 8 червня 2015 року заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) Олександр Литвиненко в ході засідання міжпарламентської ради "Україна-НАТО" підтвердив інформацію ГІ "Права Справа" про присутність на Донбасі російських комплексів радіоелектронної боротьби "Ртуть", яку аналітичний відділ організації оприлюднив ще 14 грудня 2014 року.

9 липня 2015 року в ефірі одного з украънських телеканалыв була оприлюднена інформація аналітичного відділу ГІ "Права Справа" щодо застосування бойовиками в тестовому режимі автоматизованої станції перешкод Р-330Ж "Житель".

Станція перешкод Р-330Ж "Житель" призначена для вирішення наступних завдань: виявлення, пеленгування мобільних станцій систем рухомого супутникового зв'язку Інмарсат та Ірідіум; виявлення, пеленгування і радіозаглушення базових станцій систем стільникового зв'язку стандарту GSM 1900; радіозаглушення навігаційної апаратури споживачів систем супутникового зв'язку NAVSTAR (GPS).

20 жовтня 2016 року європейські дипломати звернулися до делегації РФ з вимогою пояснити присутність Р-330Ж "Житель", що блокує зв'язок на підконтрольних сепаратистам територіях східної України згідно спостережень СММ.

Фактично, Росія перетворила Донбас на випробувальний полігон для свого найновішого озброєння і відпрацьованих тактик ведення бою.

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Автор: Дмитро Снєгирьов
Теги: Новости России Новости политики Публикации Украина – Россия Оружие Война на Донбассе
Источник: Дмитро Снєгирьов
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