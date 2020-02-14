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      Россия после выборов в ОРДЛО не вернет границу Украины, – международник

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      Путін не поверне контроль над українським кордоном після виборів в ОРДЛО / gettyimages.com

      Встреча в нормандском формате состоится. Заявления Москвы о возможном срыве – кремлевская игра. Сейчас основная дискуссия развернется по выборам в ОРДЛО.

      Об этом 24 канала рассказал партнер в Kyivstratpro Тарас Семенюк.

      Читайте также: Обменов пленными будет несколько, – Зеленский объяснил причину

      Главный камень преткновения – возврат границы Украины. Москва хочет сначала выборы в ОРДЛО, а затем возвращение Украины контроля над границей. Украина наоборот. Россия апеллирует к формуле Штайнмайера, согласно которой сначала проводятся выборы, верификация результатов ОБСЕ и дальше возвращение границы. Но все понимают, что 400 километров границы в один момент не вернут. Маловероятно, что Россия после выборов передаст нам контроль над границей,
      – отмечает Тарас Семенюк.

      По его словам, Кремль не заинтересован в восстановлении Украине контролю за границей, потому что хочет и дальше влиять на ситуацию на Донбассе. Несмотря на это, замечает эксперт, встреча в нормандском формате состоится. Вопрос – на каких условиях. Каждые переговоры должны проходить по конкретному плану. Чтобы это не была встреча ни о чем, а достичь определенных договоренностей.

      Что известно про нормандский формат

      Это тип встреч в четырехстороннем формате (Украина, Германия, Франция, Россия). На таких встречах представители этих государств обсуждают вопросы российской вооруженной агрессии на Донбассе и пути их решения.

      Последняя встреча с участием глав государств этих стран состоялась 9 декабря 2019 года.

      Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что запланированный на апрель саммит "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе пока под угрозой срыва. В России объясняют, что из "парижского пакета" выполнено якобы только одно требование – обмен пленными.

      Позиция Украины

      • Глава МИД Украины Вадим Пристайко не видит никакой подготовки ко встрече лидеров в нормандском формате. Подготовка к саммиту в декабре длилась полгода, а сейчас за два месяца до запланированной встречи нет ничего подготовленного.
      • Кроме того, Вадим Пристайко пока не получал приглашения на встречу глав МИД стран нормандского формата, которую планируют провести на полях Мюнхенской безопасности конференции. Следует заметить, что в "четверку" входят представители следующих стран: Германии, Франции, России и Украины.
      • Очередные местные выборы в Украине пройдут в октябре 2020 года. Президент Зеленский заявил, что было бы хорошо выборы на оккупированном Донбассе провести уже осенью. Однако это будет возможно только после вывода российских вооруженных формирований с Донбасса.

      нормандський формат
      О чем договорились на нормандской встречи / Инфографика 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Нормандский формат Формула Штайнмайера Местные выборы 2020
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