Россия после выборов в ОРДЛО не вернет границу Украины, – международник

Встреча в нормандском формате состоится. Заявления Москвы о возможном срыве – кремлевская игра. Сейчас основная дискуссия развернется по выборам в ОРДЛО.

Об этом 24 канала рассказал партнер в Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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Главный камень преткновения – возврат границы Украины. Москва хочет сначала выборы в ОРДЛО, а затем возвращение Украины контроля над границей. Украина наоборот. Россия апеллирует к формуле Штайнмайера, согласно которой сначала проводятся выборы, верификация результатов ОБСЕ и дальше возвращение границы. Но все понимают, что 400 километров границы в один момент не вернут. Маловероятно, что Россия после выборов передаст нам контроль над границей,

– отмечает Тарас Семенюк.

По его словам, Кремль не заинтересован в восстановлении Украине контролю за границей, потому что хочет и дальше влиять на ситуацию на Донбассе. Несмотря на это, замечает эксперт, встреча в нормандском формате состоится. Вопрос – на каких условиях. Каждые переговоры должны проходить по конкретному плану. Чтобы это не была встреча ни о чем, а достичь определенных договоренностей.

Что известно про нормандский формат

Это тип встреч в четырехстороннем формате (Украина, Германия, Франция, Россия). На таких встречах представители этих государств обсуждают вопросы российской вооруженной агрессии на Донбассе и пути их решения.

Последняя встреча с участием глав государств этих стран состоялась 9 декабря 2019 года.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что запланированный на апрель саммит "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе пока под угрозой срыва. В России объясняют, что из "парижского пакета" выполнено якобы только одно требование – обмен пленными.

Позиция Украины

Глава МИД Украины Вадим Пристайко не видит никакой подготовки ко встрече лидеров в нормандском формате. Подготовка к саммиту в декабре длилась полгода, а сейчас за два месяца до запланированной встречи нет ничего подготовленного.

Кроме того, Вадим Пристайко пока не получал приглашения на встречу глав МИД стран нормандского формата, которую планируют провести на полях Мюнхенской безопасности конференции. Следует заметить, что в "четверку" входят представители следующих стран: Германии, Франции, России и Украины.

Очередные местные выборы в Украине пройдут в октябре 2020 года. Президент Зеленский заявил, что было бы хорошо выборы на оккупированном Донбассе провести уже осенью. Однако это будет возможно только после вывода российских вооруженных формирований с Донбасса.



О чем договорились на нормандской встречи / Инфографика 24 канала