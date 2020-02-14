Россия после выборов в ОРДЛО не вернет границу Украины, – международник
Встреча в нормандском формате состоится. Заявления Москвы о возможном срыве – кремлевская игра. Сейчас основная дискуссия развернется по выборам в ОРДЛО.
Об этом 24 канала рассказал партнер в Kyivstratpro Тарас Семенюк.
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Главный камень преткновения – возврат границы Украины. Москва хочет сначала выборы в ОРДЛО, а затем возвращение Украины контроля над границей. Украина наоборот. Россия апеллирует к формуле Штайнмайера, согласно которой сначала проводятся выборы, верификация результатов ОБСЕ и дальше возвращение границы. Но все понимают, что 400 километров границы в один момент не вернут. Маловероятно, что Россия после выборов передаст нам контроль над границей,
– отмечает Тарас Семенюк.
По его словам, Кремль не заинтересован в восстановлении Украине контролю за границей, потому что хочет и дальше влиять на ситуацию на Донбассе. Несмотря на это, замечает эксперт, встреча в нормандском формате состоится. Вопрос – на каких условиях. Каждые переговоры должны проходить по конкретному плану. Чтобы это не была встреча ни о чем, а достичь определенных договоренностей.
Что известно про нормандский формат
Это тип встреч в четырехстороннем формате (Украина, Германия, Франция, Россия). На таких встречах представители этих государств обсуждают вопросы российской вооруженной агрессии на Донбассе и пути их решения.
Последняя встреча с участием глав государств этих стран состоялась 9 декабря 2019 года.
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что запланированный на апрель саммит "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе пока под угрозой срыва. В России объясняют, что из "парижского пакета" выполнено якобы только одно требование – обмен пленными.
Позиция Украины
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко не видит никакой подготовки ко встрече лидеров в нормандском формате. Подготовка к саммиту в декабре длилась полгода, а сейчас за два месяца до запланированной встречи нет ничего подготовленного.
- Кроме того, Вадим Пристайко пока не получал приглашения на встречу глав МИД стран нормандского формата, которую планируют провести на полях Мюнхенской безопасности конференции. Следует заметить, что в "четверку" входят представители следующих стран: Германии, Франции, России и Украины.
- Очередные местные выборы в Украине пройдут в октябре 2020 года. Президент Зеленский заявил, что было бы хорошо выборы на оккупированном Донбассе провести уже осенью. Однако это будет возможно только после вывода российских вооруженных формирований с Донбасса.
О чем договорились на нормандской встречи / Инфографика 24 канала
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