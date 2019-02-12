23:56
13 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Талибы заполонили Москву. Как Путин Казань брал
      Вєсті Кремля
      21:14, сегодня
      Вести.UA: Как Бандера заставил Киву отдать последнее. За Медведчука переживают в ООН
      Вєсті.UA
      20:02, сегодня
      Как "волонтеры" благоденствуют благодаря благотворительности: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, сегодня
      Телеканал новостей 24 Блоги Мировые Медиа
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Мировые Медиа

      Росія повільно, але наполегливо душить Україну, – Atlantic Council

      6185
      Росія стягує війська до кордону з Україною
      Росія стягує війська до кордону з Україною / Фото з відкритих джерел

      "Якщо Росія припинить воювати, війна закінчиться. Якщо Україна зробить це, не буде ніякої України".

      "Війна Росії проти України триває майже шість років. Але багато хто і нині спростовує справжню суть цього конфлікту. Існує розповсюджене міжнародне небажання визнати глобальне значення вторгнення Путіна на українську територію. Це призводить до виникнення пом’якшеної риторики, що розмиває лінії між жертвою та агресором", – пише журналіст американського Atlantic Council Петер Дікінсон у статті "Відбувається повільне, але наполегливе удушення України".

      Читайте також: Російські агенти всюди, а США здивовані, – Rzeczpospolita 

      Оглядач наводить яскравий приклад:

      Страусиний" підхід до нового російського імперіалізму можна було побачити під час недавнього візиту міністра закордонних справ Німеччини Хайко Мааса в Київ. Німецький дипломат закликав "усі сторони прикласти зусилля для деескалації". Мааса, очевидно, не турбує абсурдність таких закликів до України. Безумовно, це багато говорить про нинішній політичний клімат. В якому один з найвпливовіших дипломатів Європи вважає нормальним приїхати в столицю країни, яка бореться за своє життя, і читати їй лекції про деескалацію. І він такий не один…

      Хайко Маас
      Хайко Маас – типовий представник політиків-"примирювачів" 

      Дікінсон також згадує початок війни: "Після вторгнення Росії на українську територію навесні 2014 року міжнародні заклики до "обох сторін" піти на деескалацію стали гнітючою нормою діалогу навколо війни. Фактично вони стали дипломатичним еквівалентом звинувачення жертви в її бідах. Але насправді саме Росія повинна понести відповідальність за нінішні події. Мало хто вірить спростовуванням Кремля про непричетність до кровопролиття в Україні. Але в той же час, те, що має сприйматися як безперечний випадок першого вторгнення в Європу з часів Другої світової війни, зникло із заголовків, як небажана та незрозуміла проблема, щодо якої не має узгодженої позиції".

      Хибна версія про те, що російське вторгнення в Україну – це лише невелика "прикордонна сутичка", не змусить війну скінчитися, – акцентує журналіст. – Навпаки Кремль готується до довготривалої кампанії. Він закінчив розгортання нових воєнних баз уздовж українського кордону і побудував нові залізничні шляхи для воєнних логістичних потреб. Все це вказує на підготовку до нових наземних операцій проти України. Протягом останніх місяців Москва також укріплювала свою позицію в Азовському морі та біля південно-східного узбережжя. Також намагається оточити сусідню країну, збільшивши російську воєнну присутність в Білорусі.

      Чим це може обернутися для України? "Москва повільно, але наполегливо душить Київ просто на очах, – пише Дікінсон. – Чому все це не викликає жорсткої міжнародної відповіді? Відмова Заходу визнати масштаби російських імперіалістичних амбіцій в Україні – це не тільки результат хитрощів гібридної війни та умисної геополітичної сліпоти. Це ще й наслідок невігластва і неправильних уявлень. Приниження Росії через падіння її статусу після розпаду СРСР незрозуміле сучасній західній аудиторії. Вона думає, що росіяни у більшості розділяють західні цінності. А тим часом, гібридна війна Путіна в Україні входить зараз на вирішальний етап. Київ готується до президентських виборів, на яких він, імовірно, закріпить свій історичний розворот у бік євроатлантичної інтеграції. Поява чергового прозахідного президента в Україні, а також проєвропейського парламента стане нищівним ударом для російських імперіалістичних амбіцій. Тому Кремль може зважитися на особливо агресивні заходи".

      Як має протидіяти агресії Кремля світова спільнота?

      Нова холодна війна – це прямий наслідок усіх спроб Заходу задобрити Москву та уникнути неприємної реальності реваншизму Росії з 2014 року, – резюмує Дікінсон. – Манеру видавати бажане за дійсне треба замінити на ясність і конкретику – сам це допомогло перемогти в першій холодній війні. Не можна ставити знак рівності між українським опором і російською агресією. Якщо Росія припинить воювати, війна закінчиться. Якщо Україна зробить це, не буде ніякої України.

      Читайте також: Росія сподівається знищити НАТО, не викликавши ядерної помсти, – Washington Examiner

      blog_ava
      Секс-скандал в КНУ Шевченко: почему преподавателя обвиняют в домогательствах
      сегодня
      490
      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Публикации
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 12 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      сегодня , 23:30 Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      Іван Яковина 43
      "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      сегодня , 23:00 "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      Юлія Ліпенцева 127
      Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      сегодня , 22:10 Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      159
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      сегодня , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 1887
      Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      сегодня , 20:00 Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      Світлана Попова 98
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук