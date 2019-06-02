Росія прагне втягнути США у конфлікт на Близькому Сході, – Almodon

Події в Перській затоці тримають світ у напрузі. Всі чекають, що буде далі, й слідкують за військовими конфліктами в регіоні та сирійською бійнею.

Деталі і тонкощі подій відображаються у складках тюрбану Хаменеї (іранський політичний діяч – Прим. ред.) і заявах президента США Дональда Трампа. Багато гравців беруть участь у конфлікті, що розгортається, і кожен з них спостерігає картину в бінокль, прагнучи відреагувати вчасно. На задньому плані найпомітніша Росія, пише Almodon.

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Взагалі вся ця ситуація Кремлю дуже вигідна! Адже, по-перше, ростуть ціни на нафту. А ріст цін на нафту – це додаткові мільярди, а може й десятки мільярдів доларів до російського бюджету,

– так висловився сходознавець і політичний експерт Михайло Магід в інтерв'ю для "Радіо Свобода".



Михайло Магід / Фото з відкритих джерел

За його словами, Іран витісняють з нафтового ринку, а його місце планують зайняти Саудівська Аравія та Росія, які на сьогодні перебувають на певному етапі співробітництва. Вони ділять ринок та споживачів, продавати нафту яким Іран більше не може.

Експерт вважає, що нинішня криза сприяє зміцненню залежності Європи від Росії: 30% нафти вона імпортує з РФ і більше не може використовувати як альтернативу Іран, як це було в період ядерної угоди. Проте, найважливіший момент кризи в Перській затоці те, що Росії вигідного, на думку сходознавця, втягнути США до конфлікту на Близькому Сході. Це дає Москві свободу дій на інших напрямках.

Офіційні особи Кремля не приховують свого упередженого ставлення до Ірану, але це не означає, що вони кинуться підтримати союзника, якщо ситуація переросте у збройний конфлікт.

Як вважає Михайло Магід, Кремль виступатиме з гнівними заявами і звертатиметься до Сполучених Штатів стосовно відмови від угоди з Іраном. Проте, Москва не вийде за рамки заяв і не втручатиметься в цей конфлікт. Недавні події вказують на те, що обидві його сторони не готові до збройного протистояння. Це всього лиш "укус пальця" чи те, що ізраїльська газета "Ha'aretz" називає ставкою "на те, хто кліпне першим". Втім, судячи із заяв російських ЗМІ, такий сценарій розвитку конфлікту у Перській затоці не відповідає очікуванням Москви. Американська сторона, схоже, проявила хитрість і не дасть паливо для іранської печі, щоб полум'я конфлікту не згасло.

Інтернет-видання "Вільна преса" ("Свободная пресса") з великим ентузіазмом вітало іранську позицію і повідомило, що 21 травня російський військовий вантажний корабель "Спарта-2" прибув до Ірану з невідомою військовою технікою. За даними газети, останніми роками корабель використовувався для перевезення техніки із російських портів у Сирію, але цього разу, можливо, перевозив системи протиповітряної оборони і протикорабельні ракети. Згідно зі ще однією публікацією в цій газеті, Близький Схід наближається до третьої світової війни, а США та Іран погрожують втягти регіон у кровопролиття, у порівнянні з яким сирійська війна здається людству "скромним збройним конфліктом".

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На думку експерта з близькосхідних питань і старшого наукового співробітника Інституту сходознавства Михайла Рощина, все обмежується взаємними погрозами, і немає підстав вважати, що Сполучені Штати готуються до війни. Експерт вважає, якщо американці вирішать атакувати Іран, то "це точно не стане прогулянкою", як вторгнення в Ірак, коли вони змогли "купити" іракських генералів, у тому числі, керівника багдадського гарнізону. Схоже, експерт, впевнений, що цього не відбудеться, оскільки повітряне бомбардування Ірану або війна на морі призведе до прямого вторгнення на ізраїльську територію іранських сил і "Хізбалли".

На думку Рощина, Іран продемонстрував, чим може закінчитися війна в Перській затоці, що змусило заспокоїтися "гарячі голови" у Вашингтоні. Крім того, президент Трамп, який покінчив з нападками американських демократів, не може дозволити собі авантюру в Ірані. Це стане для нього політичним самогубством, тому щодо Ірану він використовує свою класичну тактику погроз.

Зі свого боку "Незалежна газета" ("Независимая газета") вважає, що Вашингтон оголосив Ірану так названу "гібридну війну" і американський флот в Перській затоці приступив до "дипломатії канонерок". Не дивлячись на заяви Трампа про те, що Вашингтон не хоче війни з Тегераном, автори публікації вказують на наявність ознак того, що справа йде до війни.

За їхніми словами, загроза початку війни на Близькому Сході "більш ніж реальна". Як стверджує газета, незрозуміло, чому американські кораблі підійшли до іранської території, хоч можуть стати ціллю ударів оперативно-тактичної зброї. Як наслідок, Пентагон зосередив свої сили в Перській затоці у межах демонстрації сили, щоб спровокувати Іран на військові дії у відповідь.

Також газета вважає, що Вашингтон не в стані сформувати коаліцію, подібну до тієї, що була під час війни в Іраку в 2003 році, і тому робить ставку на "гібридну війну". Це передбачає використання економічних заходів і регулярні удари по іранським формуванням в Сирії, Ємені і частково в Іраку.

З іншого боку, прокремлівська газета "Взгляд" вважає події в Перській затоці "репетицією катастрофи". Відповідно до опублікованого у виданні, Близький Схід перебуває в тіні нової великої війни, яку США цього разу готують проти Ірану. Зважаючи на протиріччя всередині американської адміністрації, Дональду Трампу не потрібна війна з іранською стороною, оскільки вона може коштувати йому переобрання на другий президентський термін. Як наслідок, винуватцем нинішньої кризи у Перській затоці, газета вважає радника Трампа з національної безпеки Джона Болтона. Проте автори публікації розглядають як найсерйозніший фактор, що сприяє кризі в Перській затоці, політику королівської сім'ї в Саудівській Аравії. Терпіння арабської держави вичерпується, і влада закликала до проведення екстреного арабського саміту для обговорення іранських нападів на нафтові танкери і станції з перекачки нафти.



Трамп продовжує підтримувати принца Саудівської Аравії через власну вигоду / Фото з відкритих джерел

Газета нагадує про прагнення Ізраїлю до блокади Ірану і вихід Вашингтона із ядерної угоди з Тегераном за бажанням Ер-Ріяда і Тель-Авіва. Проте такі дії не для того, щоб попередити придбання Ісламською Республікою Іран зброї масового знищення. Справжньою метою було змусити країну відмовитися від розширення свого впливу в регіоні під тиском санкцій. Це все, що може зробити Вашингтон, "принаймні, на цей момент", і війна стане самогубством для нинішньої адміністрації. До того ж, у війну можуть бути втягнуті інші країни, особливо, якщо врахувати тверду позицію Пекіна, який підтримує іранську політику.

Автори роблять висновок: репетиція катастрофи відбулась, і можна тільки сподіватися, що її прем'єра не відбудеться. Та невже це те, на що насправді надіється Москва у Перській затоці? Більшість російських ЗМІ заявляють про "третю світову війну" і всеосяжну "гібридну війну". Тим часом світ затамував подих, слідкуючи за новинами, в яких немає войовничої риторики, але звучать пропозиції сторін, які напряму залучені до конфлікту, сісти за стіл переговорів.

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