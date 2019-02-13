Росія програє США в гонці озброєнь, – SvD

"Російська Федерація хоче бути світовою державою, але зараз її єдиний аргумент – ядерна зброя"

"Через слабку економіку Росія ледве може дозволити собі гонку озброєнь із Заходом. Але вона все одно вперто продовжує інвестувати більшу частину ресурсів у військову сферу. Так стверджують шведські військові експерти після того, як Росія та США розірвали важливу угоду про ядерне озброєння", – пише журналіст видання Svenska Dagbladet (SvD) Томас Августссон у статті "Росії не вистачить міцності проти США".

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Після виходу обох країн із Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД) відносини між ними знову погіршилися. Тиждень тому з 30-річного договору вийшли США, оскільки вважають, що Росія, маючи ракети середньої дальності, порушує його. Росія, яка це спростовує, вийшла з договору слідом за американцями, – нагадує хронологію подій Августссон. – Цей договір мав дуже велике значення, оскільки сприяв зменшенню кількості ядерної зброї у світі. Але вже за півроку він припинить свою дію, що викликає занепокоєння, бо це може започаткувати інтенсивну гонку озброєнь.

Журналіст відзначає, що особливо тривожно стало після того, як міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про "розробку Росією в найближчі два роки нових ракетних систем".

Чому це небезпечно? "По-перше, мова йде про подальший розвиток ракет "Калібр", які розміщуються на кораблях, – пояснює автор статті. – По-друге, про ракети, які з території Західної Росії можуть на надзвуковій швидкості дістатися найвіддаленіших точок Європи. Це саме ті види ракет, які були заборонені Договором про РСМД. І мало заспокоює той факт, що Росія повідомила, буцімто, вона не збирається розміщувати нові ракетні системи в Європі, якщо лишень цього не зроблять США".

Це важко розцінювати інакше, ніж нарощування озброєння. Але зрозуміло й те, що росіяни з економічних причин не хочуть гонки озброєнь із США. Тому що в цій гонці вони програють, – каже в коментарі SvD Фредрік Вестерлунд, експерт з російських військових питань Інституту тотальної оборони.

Але Вестерлунд підкреслює, що є й політичні причини, які свідчать проти того, що Росія почне гонку озброєнь. Вони походять з тих часів, коли в 1980-ті роки президент США Рональд Рейган вкладав великі кошти у військову сферу і таким чином тиснув на Радянський Союз.

"Всі росіяни добре усвідомлюють що саме гонка озброєнь між США та СРСР потопила Союз. Тому з точки зору внутрішньої політики початок нової гонки буде дуже делікатним питанням", – вважає експерт.



Світ знову чекає гонка озброєнь?

І все ж економіка теж багато значить. Росія останнім часом чимало коштів вклала в оновлення озброєння, і хоч обсяги грошей, які відраховуються на "оборонку", більше не зростають, країна все одно залишається на високому рівні. Останніми роками Росія виділяла приблизно 5% свого бюджету на військову сферу. Для порівняння, США відраховують приблизно 3%, а Китай – менше 2%.

Важливо врахувати, що і в США, і в Китаю економіки значно потужніші, ніж у Росії, – продовжує Августссон. – Якщо подивитися, скільки країни на практиці витрачають на військову сферу, з‘ясується, що США виділяють вдесятеро, а Китай вчетверо більше, ніж Росія. Крім того, Китай особливо швидко нарощує відрахування військовим.

Але такі порівняння зараз важко проводити. Російські танки і винищувачі, наприклад, значно дешевші, ніж американські. Тому російське керівництво отримує більше зброї за свої гроші. Також потрібно враховувати, що Росія – потужна ядерна держава. А ядерна зброя – спосіб окреслити свою силу, тим більше в ситуації, коли довіра до керівництва країни низька, а економіка слаба.

Росія хоче бути світовою державою, а єдиний важіль в її розпоряженні зараз – ядерна зброя. Тому вона вкладатиме в неї стільки, скільки необхідно, щоб зберегти своє становище, – резюмує Сусанна Оксеншерна, эксперт з російської економіки Інституту тотальної оборони.

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