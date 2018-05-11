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Дмитро Снєгирьов

Росія розуміє тільки мову сили

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путін
путін / Федеральное агентство новостей

30 квітня стало відомо, що США направили до України партію ПТРК "Джавелін" (Javelin). Згодом цю інформацію підтвердив і Президент України Петро Порошенко.

США здійснили поставки Джавелінів більше з політичною, ніж військовою метою. Втім, навіть командувач Операції Об'єднаних сил (ООС) Сергій Наєв заявив, що "Джавелінів" у його розпорядженні – тобто на лінії зіткнення – немає. І не став коментувати терміни надходження ПТРК у зону бойових дій. "Джавеліни", перебувають далеко від фронту – за півтори тисячі кілометрів на Яворівському полігоні на Львівщині.

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США використають постачання "Джавелінів" для тиску на Росію, щоб Кремль змінив свою позицію щодо формату введення миротворців на Донбас

Варто звернути увагу на заяву колишнього заступника помічника міністра оборони США Майкла Карпентера. По-перше, американський чиновник зазначив, що за постачання "Джавелінів" Україна платить. Тобто це не безкоштовно. По-друге, Карпентер знову наголосив на високому рівні корупції в Україні і необхідності проведення реформ у ЗСУ відповідно до стандартів НАТО. За його словами, після того, як буде подолана корупція, потрібно розвивати свій ВПК, який би випускав зразки, схожі на "Джавеліни".

Судячи з того, що Москва мовчить, Росія показує: є "Джавеліни" чи нема, їхня позиція щодо місії ООН незмінна. Показова затяжна мовчанка – не затишшя перед бурею. Міністр закордонних справ РФ Лавров вже заявив, що вони не розглядають питання пом'якшення/посилення санкцій з прив’язкою до виконання мінських угод. Кремль чекає, що США будуть тиснути на Україну з метою безумовного виконання мінських домовленостей.

Примітно, що спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер все ж таки очікує прогресу з боку Росії в питанні миротворчої місії після інавгурації президента РФ Путіна.

Волкер висловив упевненість, що є реальний шанс покінчити з військовою агресією РФ, "якщо президент Путін захоче".

Вважаю, що рішення за Росією. Немає ніякого внутрішнього конфлікту, немає підстав для громадянської війни,крім присутності російських військ. Якщо ми домовимося щодо резолюції, ми дійсно отримаємо можливість покласти край конфлікту. Така можливість є, але вона вимагає бажання Росії діяти таким чином, – зауважив американський дипломат.

Утім, якщо Росія не піде на компроміси, то США повинні зробити наступний крок в плані подальшого розширення військового співробітництва з Україною. Це мало би бути здійснення поставок ЗСУ засобів для протиповітряної оборони і радарів.

Росія розуміє тільки мову сили.

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Автор: Дмитро Снєгирьов
Теги: Новости политики Новости Украины Новости США Украина – Россия Новости России Санкции Публикации Владимир Путин Джавелин
Источник: 24 Канал
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Новости за 11 мая
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