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      Росія стягує техніку та живу силу в Луганськ

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      З Ростовської області в окупований Луганськ доставляють боєприпаси та стрілецьку зброю
      З Ростовської області в окупований Луганськ доставляють боєприпаси та стрілецьку зброю / ukranews.com

      В окупованому Луганську на території трикотажної фабрики "Лутри" спостерігається скупчення живої сили та техніки окупантів.

      За інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ "Права Справа", протягом останнього тижня на територію фабрики з Ростовської області РФ була доставлена велика партія стрілецької зброї та боєприпасів, призначених для озброєння підрозділів так званого "2-го АК народної міліції ЛНР". На території фабрики розташовані склади і відкрито цех по ремонту стрілецької зброї.

      Читайте також: Скільки дітей загинуло на Донбасі: страшні цифри

      26 травня ГІ "Права Справа" передала спеціальним службам України інформацію про зафіксовану активність підрозділів "народної міліції ЛНР" та регулярних частин ЗС РФ, що не пов'язана з проведенням планової ротації. Зокрема, повідомлялося про накопичення важкої бронетехніки бойовиків на території фабрики "Лутри", а саме: БТР-60 у кількості 6 одиниць та скупчення техніки і живої сили окупантів неподалік від села Миколаївка в Луганській області.

      24 травня у прес-центрі штабу ООС оприлюднили інформацію, що в районі населеного пункту Станиця Луганська збройні формування Росії обстріляли позиції наших захисників зі стрілецької зброї.

      Варто зазначити, що у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомляється, що станом на 03 червня 2019 року існують ознаки військової присутності та присутності військового типу в зоні безпеки. А саме – зафіксовано вантажівки, що рухалися з ділянки поблизу кордону з Російською Федерацією в напрямку непідконтрольних урядові України територій Луганської області.

      БПЛА СММ ОБСЄ зафіксував автомобілі військового типу, які рухалися з північного сходу по ґрунтовій дорозі, до яких приєднались інші вантажівки, створивши автоколону, а після заїхали на територію об'єкта збройних формувань на південно-східній околиці Луганська. За повідомленням представників місії було видно, як чотири особи розвантажували матеріали з кузовів автомобілів. Крім того, на території об'єкта було виявлено щонайменше 35 вантажівок військового типу й один БТР-80.

      Примітно,що спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Мартін Сайдік повідомив, що 10 червня планується розпочати розведення сил на ділянці в Станиці Луганській.

      Показовою є реакція директора Центру політичної кон'юнктури Олексія Чеснакова, якого називають близьким до радника президента Росії Владислава Суркова, на пропозиції щодо розведення сил в районі Станиці Луганської.

      Взагалі-то Україна повинна була зробити це ще в 2016 році. Це їх обов'язок, а вони подають це мало не як прорив, як ніби послугу роблять, заявив він.

      Нагадаю, у березні 2018 року реалізація отриманої від ГІ "Права Справа" інформації дозволила уникнути звинувачень української сторони у порушенні режиму "абсолютного перемир'я" в районі Станиці Луганської.

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      blog_ava
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      Автор: Дмитро Снєгирьов
      Теги: Новости политики Война на Донбассе Публикации Новости Луганска
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