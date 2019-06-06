Росія стягує техніку та живу силу в Луганськ

В окупованому Луганську на території трикотажної фабрики "Лутри" спостерігається скупчення живої сили та техніки окупантів.

За інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ "Права Справа", протягом останнього тижня на територію фабрики з Ростовської області РФ була доставлена велика партія стрілецької зброї та боєприпасів, призначених для озброєння підрозділів так званого "2-го АК народної міліції ЛНР". На території фабрики розташовані склади і відкрито цех по ремонту стрілецької зброї.

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26 травня ГІ "Права Справа" передала спеціальним службам України інформацію про зафіксовану активність підрозділів "народної міліції ЛНР" та регулярних частин ЗС РФ, що не пов'язана з проведенням планової ротації. Зокрема, повідомлялося про накопичення важкої бронетехніки бойовиків на території фабрики "Лутри", а саме: БТР-60 у кількості 6 одиниць та скупчення техніки і живої сили окупантів неподалік від села Миколаївка в Луганській області.

24 травня у прес-центрі штабу ООС оприлюднили інформацію, що в районі населеного пункту Станиця Луганська збройні формування Росії обстріляли позиції наших захисників зі стрілецької зброї.

Варто зазначити, що у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомляється, що станом на 03 червня 2019 року існують ознаки військової присутності та присутності військового типу в зоні безпеки. А саме – зафіксовано вантажівки, що рухалися з ділянки поблизу кордону з Російською Федерацією в напрямку непідконтрольних урядові України територій Луганської області.

БПЛА СММ ОБСЄ зафіксував автомобілі військового типу, які рухалися з північного сходу по ґрунтовій дорозі, до яких приєднались інші вантажівки, створивши автоколону, а після заїхали на територію об'єкта збройних формувань на південно-східній околиці Луганська. За повідомленням представників місії було видно, як чотири особи розвантажували матеріали з кузовів автомобілів. Крім того, на території об'єкта було виявлено щонайменше 35 вантажівок військового типу й один БТР-80.

Примітно,що спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Мартін Сайдік повідомив, що 10 червня планується розпочати розведення сил на ділянці в Станиці Луганській.

Показовою є реакція директора Центру політичної кон'юнктури Олексія Чеснакова, якого називають близьким до радника президента Росії Владислава Суркова, на пропозиції щодо розведення сил в районі Станиці Луганської.

Взагалі-то Україна повинна була зробити це ще в 2016 році. Це їх обов'язок, а вони подають це мало не як прорив, як ніби послугу роблять, – заявив він.

Нагадаю, у березні 2018 року реалізація отриманої від ГІ "Права Справа" інформації дозволила уникнути звинувачень української сторони у порушенні режиму "абсолютного перемир'я" в районі Станиці Луганської.

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