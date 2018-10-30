16:07
30 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и его олени. Рогозин подался в аграрию
      Вєсті Кремля
      20:57, 29 октября
      Вести.UA. Слезные письма Савченко о помощи. Стокгольмский синдром Барны
      Вєсті.UA
      20:57, 29 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Блоги Артем Овдиенко
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Артем Овдиенко

      Авіаносець "Адмірал Кузнецов" здобув чергову "перемогу": чим більше, тим краще

      1075
      Авіаносець "Адмірал Кузнецов" втопив плавучий док
      Авіаносець "Адмірал Кузнецов" втопив плавучий док / ТАСС

      Єдиний російський авіаносець настільки могутній, що навіть під час ремонту здобуває небачені перемоги – "Адмірал Кузнецов" спромігся потопити найбільший в світі плавучий док, в якому його ремонтували.

      Інцидент стався в Мурманській області, на тамтешньому судноремонтному заводі, де оновлювали авіаносець. Усі роботи мали завершити до 2021-го року, але тепер до того часу вже точно не встигнуть. І цьому є дві причини.

      Читайте також: Аварія в "Адміралом Кузнєцовим" у Росії: авіаносець зазнав значних пошкоджень

      По-перше, той плавучий док виявився не з простих – і, в свою чергу, помстився найпотужнішому російському авіаносцю – обвалив на нього два баштові крани й пробив діру розміром чотири на п'ять метрів. Тепер російські "пірнальники" оглядають борти судна, чи немає дірок нижче ватерлінії. Ну і паралельно шукають зниклих безвісти працівників, які під час інциденту впали у воду.

      По-друге, іншого такого плавучого доку більше немає – росіяни його спеціально в Швеції замовляли. Тепер кажуть, що роботи з підйому доку триватимуть півроку. Але, як ви розумієте, – там, де півроку, там і рік, бо це ж Росія. Не здивуюсь, якщо зрештою підняти його самостійно росіянам взагалі не вдасться, і вони або проситимуть допомоги у закордонних фахівців, або заявлять, що не дуже потрібен їм той док, нехай під водою далі собі лежить – буде такий російський стратегічний запас іржавого металобрухту!

      До речі, названо вже й справжню причину інциденту – плавучий док затонув через перебої у постачанні електрики з берега. Шведи, коли його будували, встановили там дизельні мотори, якими треба продувати величезні цистерни, розміщені в основі плавучого доку. Працює це так: коли цистерни накачані водою – док під її вагою занурюється, якщо ж воду з цистерн викачати – він виходить назовні.

      Утім, задля економії, росіяни вирішили відмовитися від використання дизельних моторів й замінили їх електричними, підключившись до мережі з берега. Коли ж цієї ночі в Мурманській області вчергове сталися віялові відключення, то запустити електромотори й відкачати воду з цистерн росіянам не вдалося – плавучий док і затонув.

      Щодо самого "Адмірала Кузнецова", то цей авіаносець вже неодноразово ставав посміховиськом для всього світу – починаючи від того, що під час плавання він димить, наче пароплав на дровах, а закінчуючи тим, що під час свого останнього виходу в море авіаносець втратив аж два винищувачі: Міг-29 та Су-33.

      Варто зазначити, що вартість утримання, експлуатації та модернізації цього радянського авіаносця просто космічна, а от його доцільність та бойова функціональність – під великим сумнівом. Тому, попри те, що цей корабель Росія в України фактично викрала у 1991-му році, я був би абсолютно не проти, аби в Кремля було ще кілька таких нікчемних корит, які наче бездонна бочка тягнули б гроші з російського бюджету.

      Читайте також: Під Мурманськом затонув док, де перебував на ремонті російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов"

      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости политики Публикации Новости России
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Туннельный синдром кисти – офисная болезнь ХХІ века: какой вред может нанести компьютерная мышка
      сегодня , 16:00 Туннельный синдром кисти – офисная болезнь ХХІ века: какой вред может нанести компьютерная мышка
      Олександр Бевза
      Авіаносець "Адмірал Кузнецов" здобув чергову "перемогу": чим більше, тим краще
      сегодня , 14:47 Авіаносець "Адмірал Кузнецов" здобув чергову "перемогу": чим більше, тим краще
      Артем Овдієнко
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      29 октября , 11:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      Тропический Трамп: какие диктаторские сюрпризы приготовил новый глава Бразилии Болсонару
      сегодня , 14:38 Тропический Трамп: какие диктаторские сюрпризы приготовил новый глава Бразилии Болсонару
      Іван Яковина
      Как побороть травлю детей в школах: интервью с психологом
      сегодня , 14:00 Как побороть травлю детей в школах: интервью с психологом
      Євгенія Мазур
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук