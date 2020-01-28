Россиян в Греции приговорили к 395 годам тюрьмы и 6000000 евро штрафа: причина

Несколько сотен лет лишения свободы и огромный штраф получили двое россиян, которых суд в Греции признал виновными в перевозке нелегальных мигрантов. Посольство РФ в Греции ничего поделать не смогло и советует согражданам внимательнее относиться к поиску работы за рубежом.

27 января в греческом городе Каламата состоялся суд. Именно у Каламаты в июне 2019 задержали россиян Платона Давыдова и Антона Каррамова, которые перевозили мигрантов из Турции в Италию. Об этом написали в DW .

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Греческий суд признал россиян виновными в перевозке нелегалов и вынес приговор: 395 лет тюрьмы и штраф в 6 миллионов евро . Впрочем, практика показывает, что на самом деле россияне не будут сидеть дольше 20 лет, если, конечно, будут вести себя хорошо.

Сами моряки в этом случае, да и в других подобных, уверяют, что нанимались на работу на суда, которые должны заниматься перевозкой туристов . О нелегалах наемные работники якобы ничего не знали, поэтому считают себя обманутыми.

В это же время в посольстве РФ в Греции говорят, что в таких случаях имеют крайне ограниченные возможности. Поэтому лишь советуют россиянам аккуратнее подбирать работу за рубежом.

Участились случаи задержания в Греции российских моряков по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов.



Законодательство Греции в этой области является крайне жестким.



Рекомендуем гражданам быть предельно осторожными в поиске работы за рубежом#Греция https://t.co/0sxJNfPU2k pic.twitter.com/ES7ur64cNx - Посольство Руси, Греция (@RFEmbassyGr) 27 января 2020 г.

Почему россиян осудили на такой длительный срок? В греческом законодательстве перевозка нелегалов равна работорговле. За одного мигранта лицо, признанное виновным в их перевозке, получает 15 лет лишения свободы, а за каждого следующего – до 7,5 года.