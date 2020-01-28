Россиян в Греции приговорили к 395 годам тюрьмы и 6000000 евро штрафа: причина
Несколько сотен лет лишения свободы и огромный штраф получили двое россиян, которых суд в Греции признал виновными в перевозке нелегальных мигрантов. Посольство РФ в Греции ничего поделать не смогло и советует согражданам внимательнее относиться к поиску работы за рубежом.
27 января в греческом городе Каламата состоялся суд. Именно у Каламаты в июне 2019 задержали россиян Платона Давыдова и Антона Каррамова, которые перевозили мигрантов из Турции в Италию. Об этом написали в DW.
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Греческий суд признал россиян виновными в перевозке нелегалов и вынес приговор: 395 лет тюрьмы и штраф в 6 миллионов евро. Впрочем, практика показывает, что на самом деле россияне не будут сидеть дольше 20 лет, если, конечно, будут вести себя хорошо.
Сами моряки в этом случае, да и в других подобных, уверяют, что нанимались на работу на суда, которые должны заниматься перевозкой туристов. О нелегалах наемные работники якобы ничего не знали, поэтому считают себя обманутыми.
В это же время в посольстве РФ в Греции говорят, что в таких случаях имеют крайне ограниченные возможности. Поэтому лишь советуют россиянам аккуратнее подбирать работу за рубежом.
Почему россиян осудили на такой длительный срок? В греческом законодательстве перевозка нелегалов равна работорговле. За одного мигранта лицо, признанное виновным в их перевозке, получает 15 лет лишения свободы, а за каждого следующего – до 7,5 года.
Стоит напомнить, что по таким же обвинениям в греческих тюрьмах сидят и украинцы. По состоянию на конец 2019 году в Греции в заключении за перевозку нелегалов и контрабанду находятся 186 граждан Украины.
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