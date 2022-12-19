Росіяни залишать лівобережжя Херсонщини: де окупанти будуватимуть основну лінію оборони

Російські війська на окупованих територіях України активно готуються до наступу української армії. Зокрема розставляють бетонні пірамідальні укріплення, які в кращому випадку задовольняють лише емоції росіян.

Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, росіяни вибудовують лінію оборони таким чином, щоб не потрапляти в зону ураження української артилерії.

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Де будуть оборонятись окупанти

Іван Ступак переконаний, що в подальшому основна лінія оборони російських окупаційних військ проходитиме по лінії Генічеськ – Мелітополь і далі по окупованій території Запорізької області. Це зумовлено імовірним витісненням росіян з лівобережної частини Херсонської та Запорізької областей.

Оскільки росіянам вкрай важливо зберегти постачання з Криму, вони будуть оборонятись від Генічеська і до Мелітополя. Експерт також зазначив, що в найгіршому для росіян випадку, вони будуть змушені відійти до Маріуполя і саме за це місто вони будуть воювати дуже довго.

А остання лінія оборони, яка в них буде в найгіршому варіанті – це в Маріуполі. Там це для них дуже "скрєпне" місто, і думаю, вони будуть його тримати дуже довго,

– сказав Іван Ступак.

Колишній співробітник СБУ також відзначив нікчемність встановлення «зубів дракона» довкола окупованих українських міст з метою зупинити або затримати українські війська. Це розрахунок більше на емоції, коли показують ці фотографії глибинному народу Росії і кажуть: «дивіться, як зробили».

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"Коли роблять лінії укріплення, то роблять її дуже ешелонованою, не тільки в 3 ряди, а в декілька кілометрів, там багато залізобетонних укріплень, мінні поля, різні інженерні загородження, а от це – це дійсно посміховисько", – запевнив Ступак.

Росіяни також цілком імовірно могли встановити пірамідальні споруди, які порожні в середині і розікрасти на цьому частину бюджетних грошей. Окрім цього деякі споруди, як зазначив Іван Ступак, скріплені між собою металевим ланцюгом, що спрощує можливість відтягнути їх за допомогою техніки.

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