У клінічній лікарні імені Семашко лікують коронавірусних хворих. Повідомлення про пожежу надійшло у ніч на 8 червня.
Тим часом У Китаї вибухнув реактор на хімічному заводі: відео пожежі
Пожежу пробували загасити дві медсестри
Пожежникам вдалось ліквідувати займання за годину. Площа пожежі становила 15 квадратних метрів. Ще до того, як на місце прибули вогнеборці, з полум'ям намагались дати раду дві медсестри. Одна з них сильно постраждала, у неї 75% опіків тіла, про це повідомляють джерела.
Поліція відкрила кримінальну справу
У медзакладі зазначили, що в реанімації усі системи протипожежної безпеки були справними і начебто добре спрацювали. Місцева влада обіцяє компенсації сім'ям загиблих та потерпілих. Правоохоронці розпочали кримінальну справу за спричинення смерті з необережності. За це передбачено позбавлення волі терміном до 4 років.
Дивіться відео з місця пожежі: