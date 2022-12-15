У Росії різко збільшилася кількість запитів про те, як здати у полон

Росіяни різко зацікавилися, як здатися в полон. Кількість запитів у пошуковій системі "Яндекс" на цю тему зросла у кілька разів з середини листопада.

Про це свідчать дані запитів в "Яндексі", повідомляють російські телеграм-канали.

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Як видно з оприлюднених графіків, інтерес росіян до запиту "як здатися в полон" різко збільшився. З 28 листопада по 4 грудня таке словосполучення у російському пошуковику вбивали понад 66 тисяч разів.

Це рекордний тижневий показник за пів року.

Зростання інтересу до цієї теми спостерігається із середини листопада. За попередні 5 місяців росіяни в середньому вбивали цей запит 10 тисяч разів на тиждень. Попередній пік активності про здачу в полон спостерігався у квітні – травні, тоді ж було встановлено тижневий рекорд за кількістю подібних запитів – майже 130 тисяч.



Росіяни шукають, як здатися в полон / Фото з телеграм-каналу "Верстка"

Зростання запитів у листопаді збігається з прибуттям великих груп мобілізованих на фронт та повідомленнями про значні втрати серед них.

Військкомати влаштували полювання на росіян

У "другої армії" світу стрімко закінчується жива сила. Тож, попри заяви Кремля про завершення часткової мобілізації, військкомати не припиняють полювання на росіян. Днями військкомат Тверського району Москви влаштував облаву на призовників. Понад 10 осіб були схоплені на вулиці. Їх доставили до військкомату.

Тим часом росіяни придумали ще один креативний спосіб, як уникнути мобілізації. У Москві 19-річний призовник вистрибнув з вікна, щоб не їхати на війну.