Президент Росії Володимир Путін 30 квітня підписав поправки до законодавства. Вони передбачають штрафи за незгадування про статус "ЗМІ – іноземних агентів" при цитуванні повідомлень цих ЗМІ в інших засобах масової інформації.

Штрафи можуть накласти на журналістів або редакції ЗМІ, які не вказали в публікаціях в інтернеті статус цитованих ними "ЗМІ – іноземних агентів". На звичайних користувачів інтернету норма про штрафи поки що не поширюється.

До теми Євросоюз розкритикував рішення Росії внести до списку "іноземних агентів" видання Meduza

Які штрафи передбачені за порушення

Для юридичних осіб максимальна сума штрафу – 50 тисяч рублів, що становить близько 18,5 тисячі гривень.

Раніше в Росії запровадили штрафи за незгадування статусу інших категорій "іноземних агентів", зокрема некомерційних організацій і фізичних осіб, яким влада надала такий статус.

До речі, закон, який підписав Путін, також передбачає штраф до 30 тисяч рублів – 11,1 тисячі гривень – для громадян, які незаконно видають себе за журналістів на масових заходах.

Що відомо про російський список "ЗМІ-іноагентів"