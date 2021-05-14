У Балахнінському районі Нижньогородської області Росії 13 травня вбили та, ймовірно, зґвалтували 12-річну школярку. Правохоронці вже відкрили кримінальну справу про вбивство.

Деталі трагедії у Росії

Дівчинка не повернулася зі школи в селищі Велике Козіно. Ввечері її тіло знайшли в лісосмузі біля населеного пункту.

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Школярка телефоном попередила батьків, що повертається додому. Однак через пів години її мобільний вже перебував у зоні недосяжності. Відомо, що частину шляху вона пройшла з однокласником, будинок якого був ближче.

На шиї загиблої виявили 3 ножові поранення. За попередніми даними, дівчинку зґвалтували.

Підозрюваного затримали

За словами очевидців, раніше в районі селища помітили підозрілого чоловіка в камуфляжі і з маскою на обличчі. Його зафіксували камери відеоспостереження.

За даними Mash, підозрюваного затримали правоохоронці. Ним виявився 49-річний чоловік, який вже раніше був судимий за схожі злочини. Зловмисника знайшли у Городецькому районі.

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