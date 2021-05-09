Ексочільник лікарні в Омську, де рятували опозиціонера Олексія Навального, загадково зник у лісі. За даними місцевих видань, Олександра Мураховського вже шукають правоохоронці та волонтери.

Офіційного повідомлення про те, що зник саме Мураховський, наразі не було. Водночас у регіональному управлінні МВС повідомили: ще 7 мая з мисливської бази на квадроциклі до лісу "поїхав житель Омська і зник безвісти".

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Знайомі чоловіка звернулися до поліції 8 травня. З цього часу тривають пошуки. Однак, за даними місцевих ЗМІ, їх суттєво ускладнюють заболочені ділянки у лісі.

Саме Мураховський стверджував, що Навального ніхто не труїв і критичний стан спровокували інші причини. Окрім того, медик був активним противником транспортування опозиціонера до Німеччини.

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