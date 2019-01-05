Російська економіка проти Путіна

Російська економіка почуває себе гірше, ніж вважалося. "Позитивний тренд", який проголосив Путін, спростовує нині його багаторічна довірена персона.

Взагалі-то, гратися з цифрами кремлівський шеф Володимир Путін вміє віртуозно. Роки поспіль він дивує політичних спостерігачів нанову своєю феноменальною здатністю видавати цифри, коли під час прес-конференцій або телеінтерв'ю вихоплює з рукава, здається, найточнісінькі відсотки або статистичні дані, навіть з другорядних економічних тем. Цифри, які мають довести компетентність та впевненість.

Але щодо цифр та статистичних даних, які були викладені ним під час щорічної прес-конференції в грудні, існують сумніви. Вони виявилися підтверджені навіть офіційно: керівник Рахункової палати Алєксєй Кудрін налякав росіян на Новий рік поганими цифрами. У своєму твіттер-акаунті 58-річний високопосадовець оприлюднив статистику за минулий рік.



Керівник Рахункової палати Алєксєй Кудрін / 24СМИ

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Рахункова палата дала свій попередній прогноз на кінець року: інфляція є вищою, ніж прогнозувалося, зростання ВНП – нижчим, якщо реальний дохід росіян збільшився, то максимум на десяті долі відсотку,

– пише Кудрін. Водночас він демонструє в діаграмах наочно відхилення від прогнозів.

За цими даними, економіка зросла лише на 1,5%, в той час як офіційні прогнози виходили з 2,1% (вересень-2017) або все ще з 1,8% (в жовтні-2018). Натомість, інфляція в 4,2% перевищила прогнозований коридор в 4% й з нищівною чіткістю "пробила" жовтневий прогноз двомісячної давнини (2,7%).

Відповідно, й реальні доходи росіян не зросли. Тут, щоправда, Кудрін виділив своїм прогнозом досить великий "коридор" – від нуля до 0,4%. Але від урядових прогнозів за вересень 2017 (2,3%) та навіть за жовтень 2018 (3,4%) відстань аж надто велика.

Але найдивовижнішим є те, що ці цифри набагато відрізняються від тих, які видав Путін наприкінці грудня. Кремлівський шеф одразу на початку прес-конференції заявив, що зростання економіки склало 1,7%. Інфляція, щоправда, вийшла за межі цільового коридору, але несуттєво – 4,1%, заявив він до того. Це, мовляв, небагато, але після трьох років кризи, все ж таки зростання в піввідсотка – заявив Путін російській та міжнародній пресі.

Кудрін – багаторічний співробітник Путіна. Обидва знають один одного ще зі спільних днів у Петербурзі. Кудрін, як стверджують, привіз Путіна до Москви. Навіть, коли фінансовий експерт через сварку з тодішнім президентом Дмитром Медведєвим був звільнений з посад міністра фінансів та віце-прем'єра та деякий час навіть знався з опозицією, Кудрін залишався поціновувачем Путіна, який минулого року знову залучив його на відповідальну позицію, призначивши шефом Рахункової палати. Певно, що без міцного підгрунтя Кудрін ні за що не заперечив би викладкам свого начальника.

Розбіжності проявляються в два засоби. По-перше: обидві цифри одночасно не можуть бути правильними. Ймовірно, що Путін назвав якщо не фальшиві, то точно вже не найновіші викладки. Найновіші спростували б картину, яку Путін намагався створити під час прес-конференції: що російське керівництво контролює економічне становище. Подібного Кремль бажав би уникнути напередодні свят. По-друге: економічний тренд, схоже, різко йде додолу.

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Найбільш це помітно в цифрах реального доходу: перед президентськими виборами в березні Кремль ще зробив кілька "подарунків" держчиновникам та співробітникам державних служб. Але ці премії, які багато хто вважав підвищенням заробітної платні, мали лише обмежений в часі ефект.

Вже влітку доходи знизилися до базових щомісячних. В листопаді цей ефект був відчутним ще різкіше: мінус в 2,9% порівняно з листопадом 2017 року. Навіть, якщо по грудню ще не було ніяких офіційних даних, річний прогноз Кудріна вказує на подальще падіння.

Причиною загальної економічної слабкості є падіння ціни на нафту, залежності від якої російська економіка не змогла позбутися навіть протягом багатьох років після задекларованої диверсифікації. Але також і побоювання нових санкцій ускладнили інвестиції.

Те, що й економічне зростання останнім часом явно скоротилося, змушує очікувати поганих новин і в 2019 році. Урядові очікування з цього приводу так чи інакше є невеликими: ВНП має зрости на 1,5%, реальні доходи – на 2%, при інфляції в 4,3%. Але економічний та соціальний настрій в країні – ще гірший. За даними опитувань, 57% росіян вбачають можливість економічної рецесії в цьому році, 44% розраховують на масові звільнення.

Експерти також попереджають, що рік буде важким. Наталія Мільчакова, віце-директорка аналітичного центру "Альпарі", заявила, що 2019 рік "обіцяє бути ще тяжчим через підняття ПДС, зростаючі ціни на комуналку та збільшення податків на кілька товарних груп, інфляція перевищить прогнози, в той час як реальні доходи ледве зростатимуть, якщо зростатимуть взагалі".

Високих цифр економічного зростання також не слід очікувати. Навіть, якщо Росії разом з ОПЕК вдасться, за допомоги скорочення видобутку, стабілізувати ціну нафти на позначці в 65 доларів, ці обмеження будуть пов'язані зі втратами в інших галузях економіки – таких, як машинобудування, металева індустрія та послуги – додає Мільчакова. Реформ, які б підштовхнули економіку, все ще нема. Тому нема нічого дивного, що Росія "найближчим часом відставатиме від темпів зростання світової економіки".