Російські елітні підрозділи зазнали серйозних втрат в Україні: подробиці від ISW

Військове командування Росії жене на вірну смерть не лише "мобіків". Як свідчать дані аналітиків, у війні проти України серйозних втрат зазнали також елітні підрозділи ворога.

Статистика втрат ворога щоденно поповнюється. І серед "двохсотих" є не лише нікчемні солдати, а й справжні головорізи та професійні військових.

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Чому гинуть елітні бійці

В Інституті з вивчення війни посилаються на статтю у The Washington Post від 16 грудня. У ній йдеться про чималі втрати 200-ї окремої мотострілецької бригади 14-го армійського корпусу Об'єднаного стратегічного командування Північного флоту. Це була одна з перших частин, які намагалися атакувати Харків. І її бійців мужні українські військові знищили.

У виданні підкреслюють, що причиною цього стали "ендемічна (постійна – 24 канал) корупція, стратегічні прорахунки". Крім того, у Кремлі не змогли оцінити можливості як власного війська, так і противника.

Усе це перетворило потужну 200-ту мотострілецьку бригаду на слабкий, деморалізований підрозділ. Його ще й до того ж штучно наповнювали недосвідченими призовниками. Усе це – чергова демонстрація того, що ширші російські сили виснажені. А ще серйозно обмежує бойові можливості ворога.

До яких втрат готовий Путін

А от на це питання знайшли відповідь оглядачі з NYT. Вони переконані, що у війні проти України Владімір Путін не шкодуватиме власне ж населення. Він готовий до того, що загине до 300 тисяч солдатів. Адже це лише цифри у 140-мільйонній країні. І вони нічого для диктатора не значать.

Журналісти також зауважили, що перед початковим повномасштабного вторгнення Росію попереджали. Високопосадовці заявляли, що не варто розв'язувати війну проти України. Водночас були і ті, хто лиш посилював наміри Кремля. Ба більше, переконував, що країна-агресорка може протистояти навіть проти США.

Нагадаємо, що зранку 17 грудня Генштаб поділився черговою статистикою втрат ворога. Згідно з нею, нашим військовим вдалося знищити 97 690 окупантів. Себто, третину від тої цифри, яку ми озвучували вище.