Про це заявив військовий комісар підмосковних міст Михайло Фотін. Правда, після цього його заяву видалили і сказали, що це монтаж ворогів.

Увага Нікому працювати: Центробанк Росії відкрито бідкається на брак робочої сили через мобілізацію

Громадяни, призвані навесні, служитимуть півтора року, а мобілізовані восени 2023 року служитимуть уже 2 роки, – саме так сказав Фотін, зауваживши, що відповідну інформацію до військкоматів довело керівництво.

За його словами, це необхідний крок, бо "північні сусіди вступають до НАТО", відтак плануються створення нових угрупувань.

Крім того, Фотін повідомив, що на сьогодні часткову мобілізацію не завершено, а призупинено.

Зауважимо, що наразі у російській армії солдати-строковики служать рік.

Згодом відео з підполковником Фотіним видалили. А Міноборони Росії заявили, що поки не планують змінювати термін служби в армії

"Зараз будь-яких змін законодавства Росії в частині, що стосується зміни термінів військової служби на заклик, Міноборони Росії не пропонується", – йдеться в повідомленні відомства.

“Я там багато, що сказав. Все залежить від того як змонтували. По-різному можна змонтувати матеріал, який ви отримуєте.



Військовий комісар з Дмитрова, Талдома та Дубна, підполковник Михайло Фотін заявив, що відео про збільшення терміну служби терміновиків було знято два роки тому.

За словами військового, відео було знято давно, але він лише сьогодні дізнався про публікацію. Навіщо його записували і чому мобілізацію в Росії призупинили два роки тому — Фотін не пояснив.

Тим часом, військовий комісар Московської області Олексій Астахов заявив, що будь-яких змін законодавства РФ на тему терміну служби не планується.