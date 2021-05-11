Російські силовики заявили, що нападник на школу в Казані діяв самостійно
МВС Татарстану повідомило що у Ільназа Галявієва, який напав на казанську школу №175, не було спільників. Мовляв, він діяв у навчальному закладі наодинці.
Источник:аку
Правоохоронці негайно виїхали на місце події. Співробітники патрульно-постової служби затримали озброєного нападника.
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"У школі тривають оперативні дії правоохоронних органів. Вживаємо усіх можливих заходів для забезпечення безпеки учнів", – повідомили у російському МВС.
Що відомо про затриманого нападника
19-річний Ільхам Галявієв є випускником гімназії, в якій влаштував стрілянину. За інформацією РЕН-ТВ, у нього нібито були погані стосунки з однокласниками під час навчання.
Затриманий казанський нападник Галявієм / Фото з телеграм-каналу Mash
Перед тим, як вчинити напад, Ільхам Галявієв створив телеграм-канал, у якому написав, що планує масові вбивства та самогубство.
У Росгвардії повідомили, що він отримав ліцензію на зброю 28 квітня. За даними "Реальное время", мовиться про рушницю Hatsan ESCORT.
Затримання нападника у Казані: дивіться відео
Стрілянина у казанській школі: коротко
- Трагічний інцидент стався 11 травня у казанській гімназії № 175, розташованій на вулиці Файзі.
- Через стрілянину загинули 7 школярів – 4 хлопчики і 3 дівчинки. Ще однією жертвою стала вчителька.
- 20 людей госпіталізували, частину – у реанімації з вогнепальними пораненнями. Стан здоров'я – середній та важкий.
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