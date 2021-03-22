У Болгарії п'ятьох підозрюваних у справі про шпигунство на користь Росії залишили під вартою. Шостого фігуранта справи відпустили під заставу.

Деталі рішення суду

Окружний військовий суд Болгарії вирішив залишити під арештом заступника начальника дирекції з бюджету міністерства оборони Петра Петрова. Відповідне рішення схвалили 21 березня.

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Одного із затриманих випустили під заставу, бо він зізнався у злочинні.

Що відомо про скандал з російськими шпигунами у Росії

19 березня у Софії та на її околицях затримали 6 людей за підозрою у шпигунстві на користь Москви. Відомо, що щонайменше 2 болгарських військових передавали таємні дані Росії, через зв'язки у російському посольстві.

Серед затриманих є дружина одного з військових, яка має і білоруське, і російське громадянство.

Підозрювані вербували людей, які мали доступ до державної таємниці Болгарії та НАТО.

Прем'єр-міністр Болгарії заявив, що шпигування Росії виходить за межі розуміння поняття "дружба". Він закликав Москву припинити цим займатися.

Зверніть увагу! Це не вперше у Болгарії виявляють російських шпигунів. Так, у вересні 2020 року Софія оголосила персонами нон грата 2 дипломатів із Росії. Відомо, що вони збирали інформацію, яка становить державну таємницю, і передавали її у Москву.