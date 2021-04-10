Російські війська біля українського кордону: Україна ініціює спецзасідання в ОБСЄ
Україна ініціювала спеціальне засідання d ОБСЄ через нарощення військової присутності Росії поблизу свого кордону. Також Київ непокоїть збільшення чисельності російських військових в окупованому Криму.
Источник:Твітер місії США при ОБСЄ
Засідання було ініційоване Україною у рамках Віденського документа ОБСЄ про заходи зміцнення довіри та безпеки у військовій галузі у Європі. Держави-учасниці Організації зберуться 10 квітня.
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Мета – отримати роз'яснення від Росії з приводу нарощування нею військ біля кордонів України та в окупованому Криму,
– мовиться у повідомленні місії США при ОБСЄ.
Блінкен поговорить з представниками НАТО про Росію та Україну, – ЗМІ
Зазначимо, що за повідомленням ЗМІ, держсекретар США Тоні Блінкен планує відвідати Брюссель. З офіційними особами Північноатлантичного Альянсу Блінкен може обговорити саме нарощення російських військ поблизу кордону з Україною.
Що відомо про російські війська поблизу українського кордону:
- Раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує свої війська до кордонів України.
- Росія каже, що проводить військові навчання.
- З цим не погоджуються українські розвідники, вони зазначають, що такі заходи для цієї пори року не характерні.
- У телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала зменшити кількість військових біля кордону України.
- В Кремлі у відповідь кажуть, що це внутрішні справи Росії.
Російські війська біля українського кордону / Інфографіка 24 каналу
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