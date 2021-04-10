Україна ініціювала спеціальне засідання d ОБСЄ через нарощення військової присутності Росії поблизу свого кордону. Також Київ непокоїть збільшення чисельності російських військових в окупованому Криму.

Засідання було ініційоване Україною у рамках Віденського документа ОБСЄ про заходи зміцнення довіри та безпеки у військовій галузі у Європі. Держави-учасниці Організації зберуться 10 квітня.

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Мета – отримати роз'яснення від Росії з приводу нарощування нею військ біля кордонів України та в окупованому Криму,

– мовиться у повідомленні місії США при ОБСЄ.

At the request of Ukraine, @OSCE states will meet at 4pm CET to request clarification from about its military buildup on the borders of & in occupied Crimea. This request for information is in accordance with the #ViennaDocument in hopes of reducing the risk of conflict. pic.twitter.com/2sQ6QPWBNi — U.S. Mission to OSCE (@usosce) April 10, 2021

Блінкен поговорить з представниками НАТО про Росію та Україну, – ЗМІ

Зазначимо, що за повідомленням ЗМІ, держсекретар США Тоні Блінкен планує відвідати Брюссель. З офіційними особами Північноатлантичного Альянсу Блінкен може обговорити саме нарощення російських військ поблизу кордону з Україною.

Що відомо про російські війська поблизу українського кордону:

Раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує свої війська до кордонів України.

Росія каже, що проводить військові навчання.

З цим не погоджуються українські розвідники, вони зазначають, що такі заходи для цієї пори року не характерні.

У телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала зменшити кількість військових біля кордону України.

В Кремлі у відповідь кажуть, що це внутрішні справи Росії.

Російські війська біля українського кордону / Інфографіка 24 каналу