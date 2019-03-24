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      Російські діячі дуже загадково помирають у США, – Le Figaro

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      Михайло Лєсін
      Михайло Лєсін / lefigaro

      Нові дивні факти у справі загибелі Михайла Лєсіна, екс-радника Володимира Путіна, спонукали видання Le Figaro згадати про попередні дуже підозрілі смерті російських чиновників високого рангу.

      Нові докази сьогодні навіюють підозри щодо кількох смертей, які сталися у Вашингтоні та Нью-Йорку, починаючи з 2015 року, – пише журналіст Le Figaro Морен Пікар.

      "Скуйовджений та пошарпаний Михайло Лєсін, схоже, був не при собі, коли ввечері 5 листопада 2015 року повернувся до свого чотиризіркового готелю Dupont Circle у Вашингтоні. За кілька годин потому 59-річного колишнього радника президента Росії Володимира Путіна по ЗМІ, який втратив прихильність Кремля з 2012 року, знайшли мертвим у його номері. Його тіло вкривали синці. Попереднє розслідування дійшло висновку про серцевий напад в результаті гострого отруєння алкоголем і численних падінь", – йдеться у статті.

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      Після трирічних зусиль "Радіо Свобода" через суд добилося розсекречування звіту про розтин, який дозволив дізнатися подробиці травм, нанесених Лєсіну: за даними журналістів, у нього була зламана шия, що, ймовірно, і було наслідком "повішення чи задушення руками". Так це пояснює один з анонімних авторів звіту. Йдеться про перелом під'язикової кістки, розташованої вище гортані. Обережні судмедексперти припустили, що ця травма сталася "в момент смерті" потерпілого, але вони не мали можливості з'ясувати, чи то травма призвела до смерті, чи то ушкодження сталися під час наступних маніпуляцій з тілом, – передає автор публікації.

      Після такого несподіваного повороту "справа Лєсіна" тим більше заінтригувала, враховуючи й те, що у 2015 році вона відкрила "чорну смугу" для російських чиновників, як чинних, так і розжалуваних, які перебували у США.

      Le Figaro нагадує: "Рівно за рік, о 7-й ранку 8 листопада 2016 року, у день президентських виборів у США, один із представників Москви також здійснив "рокове падіння". У Нью-Йорку, на 91-й вулиці, якесь тіло упало на дорогу з гравійним покриттям. Всі перехожі озирались на будівлю російського консульства. Всі вікна там були зачинені. Людина упала з даху. Як і у випадку з Лєсіним, попередній звіт про розтин показав травму від удару тупим предметом, яка може вказувати на сильний удар перед падінням".

      Ким був загиблий? "Спочатку поліція Нью-Йорка назвала потерпілого Джоном Доу ("Містер Ікс"). Потім його ім'я було з'ясовано: це Сергій Кривов, співробітник консульської служби безпеки, який, за даними російських ЗМІ, відповідав за "запобігання саботажу" і "спроби таємного вторгнення". Одним словом, контррозвідник", – коментує Пікар.

      У той час спецслужби США вже три місяці були занепокоєні втручанням Росії у президентську кампанію. Сайт Buzzfeed повідомив, що 63-річний Кривов зберігав "криптокарту", яка дозволяла зашифровувати вихідні повідомлення і розшифровувати вхідні. Чи став він жертвою таємної війни між хмарочосами Манхеттену? – замислюється журналіст. – Одне можна сказати напевно: "Людині його рангу нічого було робити на даху, – тихо сказав Le Figaro один детектив з поліції Нью-Йорка на умовах анонімності.

      Але на цьому загадкові смерті не припинилися. "20 лютого 2017 року о 9:30 ранку знайшли непритомним у його кабінеті яскравого посланця Росії в ООН, 64-річного Віталія Чуркіна. Його терміново госпіталізували, а пізніше оголосили про смерть, попередньо від серцевого нападу , – йдеться в публікації. – Але на сайті Buzzfeed повідомили про те, що за припущенням різних медичних джерел, Чуркін, ймовірно, помер увечері, і точно не в своєму кабінеті".

      Віталій Чуркін
      Віталій Чуркін  / Фото Азия-Плюс

      Дипломатичне ремесло погано позначається на артеріальному тиску, – з усмішкою резюмує Бернард Уелен, співробітник та історик поліції Нью-Йорка.

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      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Криминальные новости Публикации
      Источник: 24 Канал
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