14:04
4 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Как Путин становится античным героем. Особое Prado для россиян
      Вєсті Кремля
      22:14, 3 апреля
      Вести.UA: Как Порошенко вытягивает свой рейтинг. Телефонная проблема Ляшко
      Вєсті.UA
      20:12, 3 апреля
      Заоблачные счета: о каких махинациях "Киевтеплоэнерго" должен знать каждый
      ЦРУ
      09:00, 3 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Секретные объекты
      Згадати все
      22:21, 3 апреля
      Телеканал новостей 24 Блоги Мировые Медиа
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Мировые Медиа

      Російським військовим заборонили користуватися мобілками через "проколи" в Україні, – Le Point

      650
      Російським військовим заборонили користуватися мобілками через "проколи" в Україні, – Le Point
      / Інформатор

      У Росії нещодавно запровадили закон, що забороняє військовим користуватися мобільними телефонами на територіях ведення воєнних дій. Причина появи такого закону – проблеми росіян в Україні.

      "Заборона російським військовослужбовцям на користування смартфонами спрямована на усунення проблем в Україні, де російські війська не змогли приховати свою присутність", – пише журналіст Le Point Марк Нексон.

      Читайте також: Путін піде, але Захід хай не радіє, – Atlantico

      Російські депутати проголосували за подібний захід після ряду невдач, які стали тягарем для влади. Фатальною можна вважати авіакатастрофу малазійського Боїнгу з 298 пасажирами на борту. Його збили 17 липня 2014 року в небі над Україною. Після довгого вистежування імовірно винної ракети "Бук" міжнародне розслідування вказує на відповідальність Росії, – йдеться в статті Le Point. – Докази знайшлися завдяки інформації з мобільних телефонів самих військових, відповідальних за перевезення зенітної ракетної батареї.

      "Фотографії та відеоролики в російських соцмережах "ВКонтакте" або "Одноклассники" допомогли реконструювати траекторію польоту снаряда. "Вони були для нас надзвичайно корисними", – стверджує британський сайт журналістських розслідувань Bellingcat. Це невичерпне джерело інформації для слідчих, яке спростовує непорушну версію Москви, що на сході України немає російською регулярної армії", – вважає Нексон.

      У Сирії ця технологія також викрила офіційний дискурс Москви. Пости військовослужбовців у соцмережах розкрили російську воєнну присутність за кілька тижнів до офіційного розгортання військ, запланованого Володимиром Путіним на вересень 2015 року. Згодом з'явилися нові повідомлення про перших загиблих в російських лавах. Між іншим, влада тримала цю інформацію в таємниці,
      – пише Le Point.

      "Російська армія не єдина, хто страждає від "прозорості Інтернету". У 2017 році було скоєно напад на ізраїльську армію. Палестинсько-ісламістський рух "Хамас" шпигував за смартфонами десятків ізраїльських солдат, "підчепивши" їх за допомогою фейкових сторінок молодих жінок. Хакери від імені цих жінок запропонували солдатам завантажити додаток, що дозволяє легко спілкуватися. З цього моменту вони змогли отримувати доступ до їхніх файлів і даних GPS. Однак цей інцидент не повпливав на зміну норм та правил. Ізраїльтянам досі дозволяється користуватися мобільними на військових об'єктах", – ідеться в публікації.

      Чи дозволить запроваджена в Росії заборона уникнути неприємностей? Сайт Bellingcat має сумніви щодо цього. "Повернувшись додому, молоді солдати хочуть викликати заздрощі у своїх друзів, тому вони вихваляютимуться пригодами, пережитими за кордоном, – резюмує Нексон.

      Читайте також: Чому російські літаки прибули до Венесуели? – Washington Post

      blog_ava
      Главные новости 3 апреля: Зеленский вызвал Порошенко на дебаты, цену на газ снизили
      сегодня
      2330
      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Новости политики Новости России Война на Донбассе Публикации Война в Сирии Гаджеты Война
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Російським військовим заборонили користуватися мобілками через "проколи" в Україні, – Le Point
      сегодня , 13:41 Російським військовим заборонили користуватися мобілками через "проколи" в Україні, – Le Point
      Світові Медіа 650
      Дебати між Порошенком та Зеленським на НСК "Олімпійський" – це законно
      сегодня , 12:06 Дебати між Порошенком та Зеленським на НСК "Олімпійський" – це законно
      Блог Соцмережі 3017
      Навів мости: нащо Кличко нівечить Володимирську гірку?
      сегодня , 08:40 Навів мости: нащо Кличко нівечить Володимирську гірку?
      Михайло Поживанов 1256
      Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
      3 апреля , 21:03 Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
      Женя Котик 1213
      Виборці Зеленського ввімкнули режим самознищення
      3 апреля , 17:41 Виборці Зеленського ввімкнули режим самознищення
      Блог Соцмережі 10661
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук