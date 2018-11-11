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      Роскошь или средство передвижения: сколько будут стоить импортные авто – на конкретных примерах

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      Одна из топ-тем недели – депутаты снизили акцизы на растаможку автомобилей. Отныне, говорят, завозить подержанные авто наконец будет выгодно. Однако тем, кто эти машины завозит, избранники не угодили. Потому ввели в формулу коэффициент возраста автомобиля. А так называемые "евробляхеры" покупают преимущественно очень старые машины.

      Назар Мандзий, блогер и консультант по импортным автомобилям, двухлитровый Volkswagen нашел на авторынке в Германии: машине четыре года, пробег – 200 тысяч километров, стоимость – 10 тысяч 200 евро. Ради объективности журналисты 24 канала нашли такой же Volkswagen на польском сайте по продаже подержанных машин.

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      Спрос среди украинцев, наверное, действительно большой, так как сайт русскоязычный. Здесь машины такой же марки, возраста и с таким же пробегом тоже предлагают за девять-десять тысяч евро. "Автомобили из Европы в наилучшем состоянии – как технически, так и косметически", – убежден Назар Мандзий. На столичном авторынке аналогичное авто найти не удалось – только более новый Volkswagen 16-го года с пробегом в 98 тысяч километров. Его оценили в 24 тысячи евро. Нужную нам машину находим на украинских сайтах по продаже авто: цена – от 17 с половиной до 24 тысяч евро.


      Назар Мандзий купил Volkswagen в Германии за 10 тысяч 200 евро

      А теперь сравниваем. Берем Volkswagen, который купил Назар за 10 тысяч 200 евро. Считаем акцизный сбор, как учили депутаты: ставку для дизельного двигателя в 75 евро умножаем на два – это объем двигателя, и на четыре – это возраст авто. Получается 400 евро. Теперь взимаем ввозную пошлину 1020 евро и взнос в пенсионный фонд – еще 40. И добавляем НДС в размере 2 тысяч 332 евро. Итак, растаможка обойдется почти в 3 тысячи 800 евро. А значит, конечная стоимость машины составит почти 14 тысяч евро. По старому законодательству она стоила бы 15 тысяч 800. Теперь авто все-таки дешевле.

      Євробляхи
      По новой схеме автомобили все же более дешевые

      А вот если бы мы покупали старое подержанное авто, то влетели бы в копеечку. Для 20-летнего BMW, который журналисты тоже нашли на польском сайте, растаможка будет стоить втрое дороже, чем само авто: его стоимость 780 евро, а налогов надо заплатить на более чем две с половиной тысячи. Потому что чем старше авто – тем больше налог.


      Чем старше авто – тем больший налог

      До сих пор такие старые машины официально в Украину ввозить нельзя было. Теперь разрешили, но и цена соответствующая. И это очень не нравится владельцам "евроблях", которые именно "лом" в основном и завозят. Интересно, что Верховная Рада сняла ограничения на возраст автомобилей, которые были в употреблении. А вот на новые авто оставили ограничения. Все, что не соответствует стандарту "Евро-5" завозить до сих пор нельзя. Таким образом, по мнению украинских депутатов, можно стимулировать покупку новых автомобилей от украинского производителя.

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      Напомним, что Верховная Рада проголосовала за законопроект, который предусматривает уменьшение стоимости растаможки в Украине автомобилей на европейской регистрации. Также он содержит ряд других изменений.


      Растаможивание "евроблях" по новому закону: как считать акцизный налог

      Автор: Леся Выговская
      Теги: Новости Украины Авто Тарифы Авто на еврономерах
      Источник: 24 канал
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      Новости за 11 ноября
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