Роскошная 53-летняя Моника Беллуччи снялась для обложки глянца: фото

Легендарная итальянская киноактриса Моника Беллуччи снялась для обложки французского журнала Elle.

Об этом Моника Беллуччи сообщила поклонникам на своей странице в Instagram.

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На обложке Моника появилась в сдержанном наряде: клетчатом костюме и серой футболке. Однако выглядит итальянка обольстительно и уверенно.



Моника Беллуччи / Elle