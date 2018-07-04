Роскошная 53-летняя Моника Беллуччи снялась для обложки глянца: фото
Легендарная итальянская киноактриса Моника Беллуччи снялась для обложки французского журнала Elle.
Об этом Моника Беллуччи сообщила поклонникам на своей странице в Instagram.
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На обложке Моника появилась в сдержанном наряде: клетчатом костюме и серой футболке. Однако выглядит итальянка обольстительно и уверенно.
Моника Беллуччи / Elle
Источник: 24 Канал
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