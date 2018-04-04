Роскошная Амаль Клуни ошеломила стильным образом

Жена популярного актера Джорджа Клуни, которая работает в США юристом, каждый раз доказывает, что классическая одежда может быть не только изысканной, но и стильной. Кроме элегантного наряда Амаль Клуни демонстрирует стройную фигуру.

Не прошло и года после рождения двойняшек Александра и Эллы, как жена голливудского актера вернулась к своей дородовой форме. Женщина не открывает секрета похудения, однако демонстрирует роскошную талию и стройные ноги.

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Амаль Клуни сфотографировали на улице Манхэттена, она была одета в деловом стиле. Адвокат выглядит роскошно в белой юбке-миди от Emilia Wickstead и черной кофте с коротким рукавом. Необычные черные туфли на каблуках и зеленый кожаный плащ из коллекции Michael Kors добавили стиля изысканному наряду Амаль Клуни. Сумка от Dior и легкий макияж завершили идеальный образ юриста.



Амаль Клуни в Нью-Йорке

Допис, поширений NISHSAYS (@nishsays) 4 Кві 2018 р. о 3:11 PDT

Допис, поширений I'm wearing Ede & Ravenscroft (@amal.mon.idole) 3 Кві 2018 р. о 1:19 PDT