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Роскошная Бейонсе примерила образ скромной леди: волшебные фото

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Бейонсе поразила элегантным образом
Бейонсе поразила элегантным образом / Фото из открытых источников

Американская певица Бейонсе опубликовала на Instagram странице результаты нежной фотосессии в стильном платье. Звезда показала скромный наряд, который очень ей к лицу.

Популярная певица не боится экспериментировать с модными луками и каждый раз демонстрирует неожиданные наряды. Так, для новой фотосессии Бейонсе выбрала молочное платье с птицами, которое невероятно подходило знаменитости. Нежный наряд подчеркнул аппетитные формы звезды.

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Необычный лук Бейонсе дополнила прозрачными туфлями и сумкой-портфелем. Кроме этого, звезда надела немало украшений, которые добавили повседневному образу изысканности и элегантности. Бейонсе сделала стильный макияж с акцентом на губы и уложила роскошные волосы в привычную прическу.

Такой благородный образ леди изрядно понравился поклонникам Бейонсе. "Королева", "Такая прекрасная, замечательная", "Она выбрала одежду, как у моей мамы. Но все очень стильно", "Красивая", "Идеальная", – не сдерживали восторга пользователи соцсети. Многие признались звезде в любви и отметили ее оригинальность в каждой фотосессии.


Бейонсе снялась в новой фотосессии


Необычный образ певицы Бейонсе


Скромный наряд Бейонсе


Модные аксессуары дополнили образ звезды


Стильная сумочка Бейонсе


Роскошная Бейонсе


Макияж дополнил образ Бейонсе

Теги: LifeStyle Музыка Бейонсе
Источник: 24 Канал
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