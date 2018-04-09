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Роскошная Белла Хадид удивила сменой имиджа: фото

178 Читати новину українською
Белла Хадид
Белла Хадид / Соцсети

Популярная модель Белла Хадид часто удивляет поклонников своими снимками в роскошных нарядах и необычных образах. Так, на странице в Иnstagram появилась серия фотографий, где звезда кардинально изменила свой имидж.

Очаровательная брюнетка Белла Хадид смутила поклонников новыми снимками. На фото модель проэкспериментировали со своим имиджем и стала зажигательной блондинкой. Вероятно, Белла Хадид ни красили волосы, а лишь примерила парик, поскольку на нескольких новых снимках ее прическа является обычной для фанатов.

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Перед камерой популярная манекенщица позирует в клетчатом костюме от Chanel и черном топе и кожаных штанах. Стоит отметить, что Белле Хадид очень подходит примерянный образ, а ее стройная фигура – мечта многих женщин.

Известно, что звезда сейчас находится в Токио. В ярком образе модель пошла на вечеринку с подругами Ребеккой Хараюку и Дженни Ногизака. Девушки танцевали и играли в видеоигры.

Я – счастливчик,
– лаконично написала Белла Хадид.

Почти миллион поклонников модели лайкнули новый образ. "Красивая", "Блондинка? Это не вы", "Теперь вы очень похожа на свою сестру", – удивленно и восторженно комментировали подписчики Беллы Хадид.


Очаровательная Белла Хадид


Белла Хадид в Токио, Япония


Модель Белла Хадид посетила вечеринку

Зажигательные танцы Беллы Хадид


Стильный образ Беллы Хадид

Развлечения модели Беллы Хадид


Белла Хадид с друзьями


Белла Хадид сыграла в видеоигру


Белла Хадид

Теги: LifeStyle Белла Хадид Мода
Источник: 24 Канал
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