Роскошная Белла Хадид удивила сменой имиджа: фото

Популярная модель Белла Хадид часто удивляет поклонников своими снимками в роскошных нарядах и необычных образах. Так, на странице в Иnstagram появилась серия фотографий, где звезда кардинально изменила свой имидж.

Очаровательная брюнетка Белла Хадид смутила поклонников новыми снимками. На фото модель проэкспериментировали со своим имиджем и стала зажигательной блондинкой. Вероятно, Белла Хадид ни красили волосы, а лишь примерила парик, поскольку на нескольких новых снимках ее прическа является обычной для фанатов.

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Перед камерой популярная манекенщица позирует в клетчатом костюме от Chanel и черном топе и кожаных штанах. Стоит отметить, что Белле Хадид очень подходит примерянный образ, а ее стройная фигура – мечта многих женщин.

Известно, что звезда сейчас находится в Токио. В ярком образе модель пошла на вечеринку с подругами Ребеккой Хараюку и Дженни Ногизака. Девушки танцевали и играли в видеоигры.

Я – счастливчик,

– лаконично написала Белла Хадид.

Почти миллион поклонников модели лайкнули новый образ. "Красивая", "Блондинка? Это не вы", "Теперь вы очень похожа на свою сестру", – удивленно и восторженно комментировали подписчики Беллы Хадид.



Очаровательная Белла Хадид



Белла Хадид в Токио, Япония



Модель Белла Хадид посетила вечеринку

Зажигательные танцы Беллы Хадид



Стильный образ Беллы Хадид

Развлечения модели Беллы Хадид



Белла Хадид с друзьями



Белла Хадид сыграла в видеоигру