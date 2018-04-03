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Роскошная Блейк Лайвли появилась на светском мероприятии в платье с пикантным декольте: фото

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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / Getty images

Популярная американская актриса Блейк Лайвли и ее муж Райан Рейнольдс опровергли слухи о недоразумении в отношениях. Звездная пара пришла вместе на премьеру фильма "Тихое место", где актеры мыло обнимались и показывали семейную идиллию.

Супруги присоединилось к светскому мероприятию в Нью-Йорке. Своим появлением звезды поддержали голливудских друзей – актрису Эмили Блант и ее мужа и режиссера киноленты Джона Красински.

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30-летняя Блейк Лайвли, как всегда, выглядела роскошно. Актриса выбрала для мероприятия приталенное платье от Chanel с соблазнительным декольте. Верх платья был кожаным, а низ – букле, которое часто использует бренд. Такой стильный образ звезда дополнила брендовыми украшениями от Olivia Diamonds и босоножками на каблуках.

Волосы жена Райана Рейнольдса сплела в косу, что выглядело очень мило. Кроме этого, Блейк Лайвли сделала нежный макияж, который подчеркнул природную красоту актрисы.

Актриса Блейк Лайвли

Роскошная голливудская пара, которая просто завораживает идеальными отношениями, даже вызвала слухи о том, что звезды задумались над третьим ребенком. Сейчас Рейнольдс и Блейк Лайвли воспитывают двух дочерей – Инес и Джеймс. Голливудское супруги не прокомментировали такой резонанс в прессе.


Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли


Счастливыая супружеская пара Рейнольдсов

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс в Нью-Йорке

Теги: LifeStyle Голливуд Блейк Лайвли Кино
Источник: The Daily Mail
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