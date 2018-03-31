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Роскошная Иванка Трамп поразила стильным образом: фото

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Иванка Трамп
Иванка Трамп

Дочь действующего президента США Иванка Трамп не перестает удивлять поклонников отличным вкусом и невероятными луками. Так, политик появилась на публике вместе с отцом и сестрой Тиффани.

Известно, что члены президентской семьи посетили штат Огайо, где Дональд Трамп представил план обновления инфраструктуры. Вместе с собой глава Белого дома взял двух дочерей – Иванку и Тиффани.

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Президент Трамп поделился своим видением по модернизации инфраструктуры нашей нации и подготовке программы Workforce к работе. Вместе мы будем продолжать перестраивать более сильную и процветающую Америку!
– прокомментировала поездку Иванка Трамп.

Жена Джареда Кушнера, как всегда, поразила элегантным образом. Иванка Трамп выбрала стильную одежду в бежевых тонах. Политик надела приталенные брюки, водолазку и плащ. Модный лук дочь президента дополнила туфлями на каблуках.

В то же время Тиффани Трамп не отставала в стиля своей известной сестры. Она также выбрала приталенные черные брюки, темно-синее пальто и туфли на каблуках. Дочь Дональда Трампа взяла черную сумку с металлической фурнитурой, которая подходила к наряду.


Иванка и Тиффани Трамп


Дочери Дональда Трампа сопровождали его во время поездки


Стильный образ Иванки Трамп


Иванка Трамп очаровала нежным образом


Иванка Трамп в штате Огайо

Теги: LifeStyle Новости США Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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