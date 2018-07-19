13:35
19 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
25°C 18°C
  • пятница
    24°C 18°C
  • суббота
    25°C 19°C
  • воскресенье
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Царь-двигатель России. Золушка по-русски
Вєсті Кремля
21:32, 18 июля
Вести.UA. Винник будет преподавать Волчицеведение. Емец бежит из затопленного "Титаника"
Вєсті.UA
21:17, 18 июля
Кто из депутатов стал счастливым держателем государственных миллионов
ЦРУ
09:00, 18 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Роскошная Иванка Трамп пришла на мероприятие в розовом костюме: фотофакт

517 Читати новину українською
Иванка Трамп
Иванка Трамп / Фото из свободных источников

Как классические вещи могут выглядеть стильно? На этот вопрос с легкостью даст ответ Иванка Трамп, которая засветилась на официальной встрече в розовом костюме.

Дочь Президента Дональда Трампа с легкостью может давать мастер-классы по выбору вещей для офисных будней. Ведь она каждый раз демонстрирует изящество и элегантность на официальных или светских событиях. В то же время Иванка Трамп одевает, казалось бы, совсем типичные вещи и выглядит в них шикарно.

Читайте также: Иванка Трамп продемонстрировала стильный летний наряд во время официальной поездки: фото

Исключением не стала и встреча с сенаторами в Белом доме. Иванка Трамп надела розовый костюм с оригинальным пиджаком. Одежда политик украсила брошью и подобрала к его тону обувь на маленьком каблуке. Волшебный макияж и укладка завершили стильный look Иванки Трамп.

 

"Присоединилась к сенаторам и высокопоставленным чиновникам в Центре политики двопартийцев, чтобы поощрить их к открытому двухпартийному диалогу об оплачиваемом отпуске. Каждая из этих дискуссий – это еще один шаг к разработке политики, которая предоставляет американским семьям надежду на подписание закона", – поделилась впечатлениями от встречи Иванка Трамп.

Пока неизвестно, повлияла ли Иванка Трамп своей речью на голосование сенаторов, однако выглядела она очень убедительно.

 

 

 

Теги: LifeStyle Иванка Трамп
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
История про то, как бабло опять победило добро
сегодня, 12:01 История про то, как бабло опять победило добро
Аркадий Бабченко 834
Смартфон Xiaomi Mi Max 3 презентовали официально: характеристики и фото
сегодня, 11:31 Смартфон Xiaomi Mi Max 3 презентовали официально: характеристики и фото
79
Пенсионный возраст в Украине и других странах Европы: где меньше?
сегодня, 10:02 Пенсионный возраст в Украине и других странах Европы: где меньше?
548
Какую опасность скрывает красная рыба из супермаркетов
сегодня, 11:44 Какую опасность скрывает красная рыба из супермаркетов
487
Виталию Кличку 47 – интересные факты из жизни
сегодня, 08:46 Виталию Кличку 47 – интересные факты из жизни
Блог Медіа 932
Зимняя Олимпиада-2018: медальный зачет
 25 февраля , 11:01
Пожар в Кемерово в ТЦ "Зимняя вишня": причины, жертвы и факты трагедии
 26 марта , 16:14
Умерла Людмила Сенчина: появилась информация о причине ее смерти
 25 января , 15:38
В смертельном ДТП с украинскими детьми в Беларуси погиб мальчик из Сум – СМИ
 13 мая , 20:13
У украинцев, которые хотят остаться в Польше, будут возникать проблемы, – эксперт Василий Воскобойник
 1 февраля , 19:11
Украина не покупает газ в Европе в четыре раза дороже, чем у "Газпрома", – "Нафтогаз"
 6 марта , 23:14
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук