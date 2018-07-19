Роскошная Иванка Трамп пришла на мероприятие в розовом костюме: фотофакт
Как классические вещи могут выглядеть стильно? На этот вопрос с легкостью даст ответ Иванка Трамп, которая засветилась на официальной встрече в розовом костюме.
Дочь Президента Дональда Трампа с легкостью может давать мастер-классы по выбору вещей для офисных будней. Ведь она каждый раз демонстрирует изящество и элегантность на официальных или светских событиях. В то же время Иванка Трамп одевает, казалось бы, совсем типичные вещи и выглядит в них шикарно.
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Исключением не стала и встреча с сенаторами в Белом доме. Иванка Трамп надела розовый костюм с оригинальным пиджаком. Одежда политик украсила брошью и подобрала к его тону обувь на маленьком каблуке. Волшебный макияж и укладка завершили стильный look Иванки Трамп.
"Присоединилась к сенаторам и высокопоставленным чиновникам в Центре политики двопартийцев, чтобы поощрить их к открытому двухпартийному диалогу об оплачиваемом отпуске. Каждая из этих дискуссий – это еще один шаг к разработке политики, которая предоставляет американским семьям надежду на подписание закона", – поделилась впечатлениями от встречи Иванка Трамп.
Пока неизвестно, повлияла ли Иванка Трамп своей речью на голосование сенаторов, однако выглядела она очень убедительно.