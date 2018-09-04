Роскошная Кейт Бланшетт снялась для обложки журнала: фото

Голливудская актриса Кейт Бланшетт снялась для октябрьского выпуска британского Harper's Bazaar.

Выпуск вышел с двумя обложками. На одной из них актриса позирует в красном платье Gucci, а на второй она одета в черный костюм с пайетками от Gucci.

Читайте также: Венецианский кинофестиваль 2018: актриса Кейт Бланшетт надела платье с пикантным декольте

Известно, что Бланшетт снялась в объективе фотографа Уилла Дэвидсона, а стилизовал съемку Чарли Харрингтон.

В интервью изданию Кейт призналась, что никогда не хотела стать актрисой.

"Единственное, чем я хотела заняться после окончания средней школы, – это найти такую работу, которая позволила бы мне путешествовать. Я совсем не думала о популярности и славе. Я думала, что буду заниматься визуальным искусством или архитектурой, стану куратором", – рассказала актриса.

Также Бланшетт вспомнила о движении #MeToo, которое сильно повлияло на женщин.

То, как женщины начали разговаривать друг с другом, это действительно изменилось. Мы не хотели видеть проблемы и делиться тем, что случилось с другими женщинами. Мы сами себя изолировали. Теперь это изменилось,

– заявила она.



Кейт Бланшетт / Harper's Bazaar UK



Кейт Бланшетт / Harper's Bazaar UK

Кейт Бланшетт также рассказала о предстоящих планах и завершении карьеры в Голливуде. Женщина допускает мысли о том, чтобы заняться режиссурой.

"Я чувствую, что у меня в запасе есть еще немного времени. Я буду работать в этой сфере, пока будут предложения. Во всяком случае, есть очень много книг, которые я не читала, фильмов, которые я не смотрела, разговоров, которых у меня не было, и растений, которые я не посадила. Очень важно просто сесть и подумать, что же делать дальше", – отметила актриса.



Кейт Бланшетт / Harper's Bazaar UK



Кейт Бланшетт / Harper's Bazaar UK