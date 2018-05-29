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Роскошная коллекция Louis Vuitton Resort 2019: фото лучших образов

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Роскошная коллекция Louis Vuitton Resort 2019: фото лучших образов
Роскошная коллекция Louis Vuitton Resort 2019: фото лучших образов / vogue.ua

Весной 2018 года все модные подиумы захватывают самые известные мировые бренды с показами круизных коллекций. На этот раз "виновником" модного события стал французский дом моды Louis Vuitton с новой коллекцией Resort 2019.

Модный показ Louis Vuitton Resort 2019 состоялся на юге Франции в музее Fondation Maeght, где креативный директор бренда Николя Гескьер совместно со стилистом Грейс Коддингтон создали изысканную коллекцию.

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Новая круизная коллекция Resort 2019 отметилась неожиданными костюмами, похожими на героев "Звездных войн", стильными платьями в стиле 1980 и обувью-ботфортами с характерной подошвой. Среди цветовой гаммы преобладали классические оттенки: коричневый, серый, черный и белый.

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Аксессуары модного показа поразили звезд и фэшн-блогеров не меньше самой коллекции. Коллаборация двух стилистов показала, как можно сочетать классические образы с вещами в виде героев мультфильмов.

 

 

Допис, поширений (@nicolasghesquiere)

 

 

 

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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