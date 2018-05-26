23:26
26 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
21°C 13°C
  • воскресенье
    21°C 11°C
  • понедельник
    24°C 10°C
  • вторник
    25°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Марсианин Розогин. Умереть за Путина
Вєсті Кремля
21:55, сегодня
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, сегодня
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, сегодня
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Роскошная модель Эльза Госк обнажилась перед камерой: соблазнительные фото

164 Читати новину українською
Очаровательная Эльза Госк
Очаровательная Эльза Госк / Фото із соцмереж

"Ангел" Victoria's Secret Эльза Госк сделала селфи без белья. Шведская модель опубликовала снимок на своей странице в социальной сети Instagram.

Эльза Госк обладает роскошными формами, которые не стесняется демонстрировать перед камерой. Звезда неоднократно появлялась в глянцах в смелых образах и с легкостью выходила на показы брендовых коллекций Victoria's Secret в соблазнительном белье.

Читайте также: Алессандра Амбросио пленила идеальной фигурой в сексуальном купальнике: фото

 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

Как оказалось, в повседневной жизни Эльза Госк тоже любит делать обольстительные снимки. Это манекенщица продемонстрировала в своем блоге. Модель сделала селфи, не надев нижнее белье. Обнаженная грудь "ангел" Victoria's Secret игриво прикрыла рукой.

 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

Это не впервые Эльза Госк обнажает грудь. Перед одним из выходов на Каннском кинофестивале модель показала, как выглядит без роскошного платья. Тогда знаменитость оставила только трусы и украшения.

 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

Теги: LifeStyle Victoria's Secret Мода
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Де і чому президент Порошенко може постати перед судом: резонансна справа
сегодня, 23:00 Де і чому президент Порошенко може постати перед судом: резонансна справа
Дмитро Гнап 112
Главные новости 26 мая: акция
сегодня, 22:04 Главные новости 26 мая: акция "Свободу Сенцову", детали покушения на Стерненко, Лига Чемпионов
106
А чьо ви не їдете по маленьких містах? Тут що не люди? – Сергій Притула
сегодня, 22:01 А чьо ви не їдете по маленьких містах? Тут що не люди? – Сергій Притула
Блог Медіа 926
Книжковий Арсенал-2018: новинки, які не можна пропустити
сегодня, 19:01 Книжковий Арсенал-2018: новинки, які не можна пропустити
Книги для гурманів 642
Нужен ли кому-то диплом украинского вуза?
сегодня, 16:01 Нужен ли кому-то диплом украинского вуза?
Володимир Співаковський 2025
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук