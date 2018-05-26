Роскошная модель Эльза Госк обнажилась перед камерой: соблазнительные фото

"Ангел" Victoria's Secret Эльза Госк сделала селфи без белья. Шведская модель опубликовала снимок на своей странице в социальной сети Instagram.

Эльза Госк обладает роскошными формами, которые не стесняется демонстрировать перед камерой. Звезда неоднократно появлялась в глянцах в смелых образах и с легкостью выходила на показы брендовых коллекций Victoria's Secret в соблазнительном белье.

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Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 23 Тра 2018 р. о 4:05 PDT

Как оказалось, в повседневной жизни Эльза Госк тоже любит делать обольстительные снимки. Это манекенщица продемонстрировала в своем блоге. Модель сделала селфи, не надев нижнее белье. Обнаженная грудь "ангел" Victoria's Secret игриво прикрыла рукой.

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 26 Тра 2018 р. о 5:26 PDT

Это не впервые Эльза Госк обнажает грудь. Перед одним из выходов на Каннском кинофестивале модель показала, как выглядит без роскошного платья. Тогда знаменитость оставила только трусы и украшения.

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 12 Тра 2018 р. о 11:06 PDT