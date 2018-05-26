Роскошная модель Эльза Госк обнажилась перед камерой: соблазнительные фото
"Ангел" Victoria's Secret Эльза Госк сделала селфи без белья. Шведская модель опубликовала снимок на своей странице в социальной сети Instagram.
Эльза Госк обладает роскошными формами, которые не стесняется демонстрировать перед камерой. Звезда неоднократно появлялась в глянцах в смелых образах и с легкостью выходила на показы брендовых коллекций Victoria's Secret в соблазнительном белье.
Читайте также: Алессандра Амбросио пленила идеальной фигурой в сексуальном купальнике: фото
Как оказалось, в повседневной жизни Эльза Госк тоже любит делать обольстительные снимки. Это манекенщица продемонстрировала в своем блоге. Модель сделала селфи, не надев нижнее белье. Обнаженная грудь "ангел" Victoria's Secret игриво прикрыла рукой.
Это не впервые Эльза Госк обнажает грудь. Перед одним из выходов на Каннском кинофестивале модель показала, как выглядит без роскошного платья. Тогда знаменитость оставила только трусы и украшения.