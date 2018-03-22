Роскошная Моника Беллуччи появилась на вручении престижной кинопроемии: фото

Известная итальянская модель и актриса Моника Беллуччи удивила поклонников появлением на итальянском киномероприятии. Такая реакция людей и СМИ обоснована, ведь звезда достаточно редко покидает свое имение и участвует в светских событиях.

Об этом сообщает журнал Elle.

На ежегодное вручение итальянской кинопремии Давида ди Донателло актриса надела черное изящное платье с люрексом. Наряд Моника Беллуччи приобрела в брендовом бутике Balmain. Наряд не только подходил звезде, но и подчеркнул стройную фигуру.

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Стильный образ Моника Беллуччи дополнила украшениями из бриллиантов и туфлями на широком каблуке. Из аксессуаров актриса взяла маленькую сумочку, которая деликатно подходила к модному "луку".

Стильный образ Моники Буллуччи

Моника Беллуччи показала модный "лук"​

Актриса привлекла внимание всех присутствующих на мероприятии. Поводом для этого стал не только роскошный образ, но и приход без французского актера Жиля Лелуша, с которым звезда имеет отношения. Однако в СМИ предполагают, что это лишь стремление Моники Беллуччи защитить свою личную жизнь от лишних глаз. Возможно, по такой же причине она редко появляется на публике.

Актриса Моника Беллуччи засветилась на кинопремии

Напомним, что экс-возлюбленный Моники Беллуччи – Венсан Кассель – обручился с почти втрое младше его моделью Тиной Кунаки.