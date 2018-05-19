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Роскошная Моника Беллуччи снялась в рекламе известной косметики: фото

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Моника Беллуччи
Моника Беллуччи / Фото из свободных источников

Популярная итальянская актриса Моника Беллуччи все чаще радует поклонников стильным появлением на светских мероприятиях. Теперь звезда решила принять предложение косметического бренда Nivea и стать лицом новой рекламной кампании.

Кажется, Моника Беллуччи с годами абсолютно не меняется. Роскошная актриса до сих пор остается своеобразным эталоном женственности, красоты и изящества. Знаменитость не перестает удивлять мир идеальным видом и элегантными образами на красных дорожках.

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Уходить из киноиндустрии Моника Беллуччи не спешит, по-этому берется за предложенные проекты. Так, недавно актриса снялась в рекламе для косметического бренда Nivea.

Для съемок звезда примерила нежные образы. Моника Беллуччи засветила роскошные вечерние платья белого, серого и синего цветов. Звезда выглядела безупречно в брендовом наряде, демонстрируя стройную талию и идеальные формы.

Известно. что съемку рекламы проводил известный фотограф Бруно Авельян. Знаменитая Моника Белуччи сфотографировалась с художником, с которым неоднократно уже работала на съемочной площадке.

 

Теги: LifeStyle Кино
Источник: 24 Канал
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