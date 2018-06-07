Роскошная Настя Каменских показала свою будничную одежду: стильное фото

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под творческим псевдонимом NK, любит радовать своих поклонников кадрами из повседневной жизни. Фотографии звезда публикует на Instagram-странице.

Настя Каменских, которая ошеломила новостью о помолвке, до сих пор не обнародовала имя своего жениха, чем разжигает слухи о романе с экс-коллегой Потапом. Зато звезда демонстрировала, как она выглядит в повседневной жизни.

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Певица опубликовала фото, на котором позирует на фоне деревьев. Настя Каменских одета в стильные джинсы, футболку и пиджак с золотыми пуговицами. Будничный "лук" звезда дополнила оранжевыми босоножками, которые выглядели роскошно.

Вы знаете мою слабинку. Это шопинг. И, как любая девушка, я обожаю туфли,

– написала Настя Каменских.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 7 Чер 2018 р. о 5:46 PDT

Стоит отметить, что Настя Каменских – одна из немногих знаменитостей, которая не стесняется публиковать фото без макияжа. На новом снимке певица позирует перед камерой, демонстрируя природную красоту. Роскошные волосы имели легкие кудри, что придало образу Насти Каменских романтичности и легкости.



Почти 35 тысяч пользователей сети лайкнули такой образ певицы. Сторонники засыпали Настю Каменских комплиментами и попросили ее публиковать больше таких фото.