Роскошная укладка или прическа со шляпкой: почему Кейт Миддлтон повторяет свои образы

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон любит участвовать в светских мероприятиях. Однако жена принца Уильяма предстает перед поклонниками королевской семьи с идеальной укладкой, поэтому крайне редко можно увидеть герцогиню с другой прической. Британские СМИ нашли объяснение этому.

Элегантная и всегда с идеальной укладкой – такой Кейт Миддлтон видят журналисты и поклонники. Крайне редко герцогиня Кембриджская делает стильные прически, а когда все же предстает перед общественностью с собранными волосами, то добавляет к образу шляпку. Журналисты The Daily Mail нашли этому объяснение.

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По их данным, только один раз Кейт Миддлтон вышла в свет, сделав обычную прическу. Произошло это в 2011 году. Присмотревшись к фотографиям, журналисты заметили, что под волосами герцогини скрывается немалый шрам. Тогда Кенсингтонский дворец сразу же дал комментарий представителям СМИ, заявив, что Кейт Миддлтон в детстве перенесла операцию. Деталей хирургического вмешательства королевская семья решила не разглашать.

Кейт Миддлтон, фото 2011 года

"Я сомневаюсь, что это результат какого-либо серьезного заболевания. Думаю, что это последствия артериовенозного порока развития", – рассказал британский хирург Джон Скарр.

Теперь Кейт Миддлтон тщательно скрывает свой шрам роскошными волосами. Также герцогиня Кембриджская частенько радует своих поклонников выходами в стильных шляпках, которые жена принца Уильяма подбирает специально к своему наряду.

Шляпки Кейт Миддлтон